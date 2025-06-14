Santiago del Canto, un leonés de éxito en el Mundial de motociclismo

Pedro Acosta, Álex Márquez, Quartararo, Salom, Gadea, Alonso, Sergio García, Canet... y en este 2025 el turco Oncu. Todos han brillado o lo hacen en el Mundial de motociclismo a lomos de una moto cuya puesta a punto tiene sello leonés, el del bañezano Santiago del Canto. Y con él han disfrutado las mieles de un éxito que este experto en sacar al máximo el funcionamiento de cada montura ha hecho posible. Incluso con la obtención de dos títulos mundiales. Uno el de Márquez en Moto3 allá por el año 2014 y otro en 2021 con Pedro Acosta en Moto2. Y lo que es también a destacar, con dos motos diferentes, una Honda y una KTM.

Así es este leonés que hace poco decidía regresar a su casa para asentarse definitivamente. Pero sin dejar su importante presencia en el Campeonato del Mundo. Lo hará desde La Bañeza aunque eso conlleve más kilómetros y horas de viaje para estar presente en cada carrera.

Así es Santiago, un apasionado del motor y de la mecánica que desde niño decidía que quería hacer realidad su pasión cuando fuera mayor. Esa inquietud se convertiría en una parte importante de su vida desde que se trasladó desde muy joven a Barcelona para hacer realidad su sueño. Allí, en la factoría Monlau, daba sus primeros pasos para llegar unos años más tarde a aplicar sus conocimientos. Y nada menos que entre la élite.

Del Canto daba el salto a los 24 años al Mundial. Lo hacía en 125cc con el equipo dirigido por Sito Pons. Y con pilotos de la talla de Gadea y Salom. Tras su paso por la estructura de Sito dejaba por unos años, pocos, los circuitos mundialistas hasta su regreso a los circuitos en este caso a Estrella Galicia. Primero en el Campeonato de España y posteriormente de nuevo en el Mundial.

Lo hacía en Moto3 logrando notables éxitos, incluido un Mundial con Márquez. Quartararo, Canet, Alonso López y Sergio García iban a ser los siguientes pilotos a los que Santiago iba a poner a punto su montura. Hasta que la pandemia del covid bajaba el telón para el equipo. Fueron momentos difíciles, pero el prestigio y buen hacer de Del Canto no iba a pasar desapercibido por una de las escuderías más poderosas y con altas aspiraciones en el campeonato de Moto3, Red Bull KTM Ajo. Y dicho y hecho. El bañezano cambiaba de aires para vestir de naranja y negro... y con nada menos que otro debutante en el Mundial, Acosta. Con él lograba el segundo título mundial en su palmarés en Moto2 justo en 2021.

El salto del piloto a MotoGP los llevó a superar sus caminos porque Santiago decidía quedarse en Moto2 para ayudar con su conocimiento de la mecánica a otros pilotos. También como mecánico jefe. Era el caso de los Holgado y Rueda que en la actualidad están brillando en el certamen. El último no es otro que el turco Oncu con la KTM Ajo con el que está realizando una labor también notable pese a la juventud del piloto.

En su 15ª temporada en el Mundial Santiago es ya uno de los veteranos a pesar de que roza la cuarentena de años en su DNI. Trabajo y más trabajo, pero también un perfecto conocimiento de la mecánica para sacar el máximo rendimiento a la moto son sus principales argumentos. Los que le han llevado a ser un integrante cualificado de grandes escuderías como en su día Estrella Galicia con Honda y en la actualidad con otra marca que es junto a Ducati, Yamaha, Honda y Aprilia las referentes en la élite del motociclismo, KTM Ajo.

Ese naranja y negro que le sienta tan bien a un Santiago del Canto al que incluso no le preocupa estar algún año más en Moto2. «Estoy muy cómodo en este equipo», apunta. Ofertas para subir a MotoGP ha tenido, pero prefiere esperar a que estas sean para liderar un proyecto de garantías y que apunte al máximo.

