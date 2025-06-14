La Cultural confirma que Ian Martínez tampoco sigue

Ian Martínez, delantero del Júpiter y héroe de la Copa del Rey para la Cultural en la eliminatoria ante el Llanera, tampoco seguirá en la entidad leonesa la próxima temporada. El ariete fue un habitual en las convocatorias de Raúl Llona, aunque lo cierto es que apenas gozó de oportunidades más allá del torneo copero. Sí que destacó en el filial. Sin embargo, el club confirmó ayer que no continuará la próxima campaña. «Ya formas parte de la historia de nuestro club tras el ascenso a Segunda".