Reyes y reinas del mejor ajedrez disputan el Pequeños Gigantes en León

Algo más de 400 escolares de la provincia leonesa, entre 6 y 12 años, participaron este sábado en la explanada del Hostal San Marcos en la quinta edición del torneo infantil de ajedrez Pequeños Gigantes, una cita que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León y que organiza RMD. Desde primera hora de la mañana las partidas se fueron sucediendo entre los jóvenes, que una vez más demostraron competitividad, pero ante todo deportividad así como otros muchos valores que acompañan a este deporte.

Repartidos en varios tableros gigantes con sus respectivas piezas, los participantes —representando a diferentes centros escolares— se fueron enfrentando a diferentes partidas eliminatorias hasta que, a eso de las 19.00 horas se disputó la final. El sistema de juego contemplaba una fase clasificatoria y una fase final, con partidas rápidas de veinte minutos y dinámicas adaptadas a los más pequeños, con sistema de liga y posteriormente eliminatorias hasta la final entre equipos mixtos de entre tres y seis jugadores.

Esta iniciativa ya ha recorrido las principales ciudades de España y ha dado el salto internacional con presencia en reuniones como el Norway Chess, celebrado en Stavanger (Noruega). El próximo 22 de noviembre León acogerá también la Final Internacional del torneo, consolidando a la ciudad como uno de los referentes.