Habrá pantalla gigante en La Rosaleda para ver el choque

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Como ya sucedió hace dos semanas con motivo del encuentro entre Antequera CF y SD Ponferradina, la Plataforma La Rosaleda instalará hoy en el bulevar Juan Carlos I una pantalla gigante para poder ver el partido en directo y en compañía de muchos aficionados blanquiazules. Se espera una buena y calurosa tarde, por lo que es posible que haya que protegerse del sol. A la hora del encuentro se esperan unos 30 grados Centígrados. Los organizadores tienen la confianza en que la señal de la productora no se corte y permita seguir el encuentro de manera íntegra.

Por otra parte, el encuentro se podrá seguir a través del minuto a minuto en vivo de Diario de León y también será retransmitido por EsRadio Bierzo, Onda Bierzo y Radio Bierzo tanto en señal de FM como a través de internet.