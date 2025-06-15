Diario de León

Habrá pantalla gigante en La Rosaleda para ver el choque

ana f. barredo

Francisco Otero
Ponferrada

Como ya sucedió hace dos semanas con motivo del encuentro entre Antequera CF y SD Ponferradina, la Plataforma La Rosaleda instalará hoy en el bulevar Juan Carlos I una pantalla gigante para poder ver el partido en directo y en compañía de muchos aficionados blanquiazules. Se espera una buena y calurosa tarde, por lo que es posible que haya que protegerse del sol. A la hora del encuentro se esperan unos 30 grados Centígrados. Los organizadores tienen la confianza en que la señal de la productora no se corte y permita seguir el encuentro de manera íntegra.

Por otra parte, el encuentro se podrá seguir a través del minuto a minuto en vivo de Diario de León y también será retransmitido por EsRadio Bierzo, Onda Bierzo y Radio Bierzo tanto en señal de FM como a través de internet.

