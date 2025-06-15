Sigue el partido Andorra-Ponferradina, minuto a minuto

90+5' Final, final, final... con empate 1-1. El Toralín decide el ascenso a Segunda División El árbitro pita el final del partido de ida por el ascenso a Segunda División.

90+4' Andújar, firme el defensa La acción del local Álvaro Peña la saca de la defensa berciana Andújar.

90+3' El deportivista Ernesto se va al ataque La Deportiva no se encoge. Ernesto se va por banda, pero despeja la defensa local.

90+2' Ataca el jugador local Manu Nieto Manu Nieto busca adelantar a su equipo en el marcador, pero se va el balón fuera.

90' Cinco minutos de tiempo añadido El árbitro prolonga 5 minutos al partido.

90' Tiempo reglamentario cumplido Los dos equipos esperan a ver los minutos de añadido.

88' Entra Ger Nóvoa al campo Tras ser atendido el deportivista vuelve al terreno de juego.

85' Los dos equipos quieren adelantarse Tanto el FC Andorra y la Deportiva quieren más.

83' Triple cambio en el FC Andorra Abandonan el césped Casadesús, Martí y Villahermosa, y entran al campo Álvaro Peña, Iván Rodríguez y Clemente.

80' La Deportiva va a por el partido El equipo deportivista vuelve a llegar con peligro a las inmediaciones de Ratti por mediación de Esquerdo y después a través de Álex Costa.

79' Uyyyyy!!! Esquerdo a punto de anotar el segundo Vicente Esquerdo está a punto de notar el segundo gol para la Deportiva.

77' Uyyyyy!!! El local Sergio Molina al palo A punto de anotar el segundo gol el FC Andorra, pero el balón de Molina lo repele el palo.

76' Sustitución local Se marcha Erik Morán y entra Diego Alende.

75' Triple cambio en la Deportiva Abandonan el campo Yeray Cabanzón, Álvaro Bustos y Doué y saltan al césped Markel Lozano, Ernesto Gómez y Álvaro Ramón.

73 El FC Andorra agobia Almpanis envía el remate a portería muy elevado.

72' Saque de esquina local Balón sobre Lautaro, que remata el balón fuera.

70' Minutos de agobio para la Deportiva Álvaro Martín y Sergio Molina botan una falta, que despeja de su defensa Sibille.

67' Esquerdo trata de relanzar a la Deportiva El deportivista Vicente Esquerdo lleva el balón arriba, pero sin crear peligro.

65' GOOOL DEL ANDORRA 1-1: Manu Nieto empata para el FC Andorra.

60' Primera hora de juego La Deportiva, muy bien situada en el campo.

58' Ataque local De nuevo Molina lleva el balón arriba, pero sin rematar Lautaro de León.

55' Cambio en la Deportiva y en el FC Andorra Se va Borja Valle y entra Andújar por la Deportiva, mientras que por el FC Andorra abandona el campo Josep Cerdà y entra al terreno de juego Almpanis.

51' Roja de expulsión para el segundo entrenador local Carles Manso El entrenador asistente de Beto Company, Carles Manso, es expulsado con cartulina roja directa por protestar la no concesión del penalti.

49' Se pide penalti por derribo de Doué sobre Lautaro El árbitro no concede pena máxima.

48' Molina juega con más intensidad para el Andorra El conjunto local sale con más rapidez en su juego.

46' Comienza el segundo acto Erik Morán ya toca el balón para el Andorra.

45+3 Final de la primera parte Consumidos los tres minutos de prolongación, el árbitro pita el final de la primera mitad.

45+3' Borja Valle trabaja en defensa El deportivista Borja Valle achica balones en defensa.

45+2' Amarilla a Ger Nóvoa El colegiado amonesta con tarjeta amarilla al blanquiazul Ger Nóvoa.

45' Uyyyyy!!! Yeray Cabanzón, al larguero El deportivista Yeray Cabanzón manda el balón al larguero. A punto de anotar la Deportiva el segundo gol.

44' Borja Valle quiere más Borja Valle a punto de llegar a un balón en el área del Andorra.

43' Uyyyyy!!! El local Manu Nieto envía el balón fuera Ocasión para empatar del futbolista local Manu Nieto, pero el balón se va fuera del marco de Andrés Prieto.

41' Amarilla al local Lautaro de León El delantero del Andorra Lautaro de León ve la tarjeta amarilla por protestar al colegiado una de sus decisiones.

38' La Deportiva se rearma atrás El equipo berciano aguanta el arreón del FC Andorra, que intenta igualar el marcador antes del descanso.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA DEPORTIVA DE BORJA VALLE!!! 0-1, min 34: Borja Valle marca el primer gol de certero remate de cabeza tras servicio de Álvaro Bustos.

32' Falta de Álex Costa en ataque Cuando Álex Costa quería rematar, el árbitro señala falta del atacante sobre Bombardó.

30' Primera media hora de juego FC Andorra y Deportiva juegan un partido muy igualado.

29' El local Erik Morán ve la carulina amarilla Erik Morán recibe la cartulina amarilla por dura entrada sobre Sibille, merecedora de roja.

26' Se retira Cortés lesionado Primer cambio obligado en la Deportiva: Se va lesionado Cortés y entra su su lugar Álex Costa.

25' Penetración de Yeray Cabanzón Lo intenta la Deportiva con una acción de Yeray Cabanzón, a la que no llega Cortés.

23' No hay goles Los dos equipos se respetan mucho. Clásico partido de play off.

22' Domina el FC Andorra El equipo deportivista es dominado, pero sin apuros en defensa.

20' Cortés se recupera El árbitro deja entrar al terreno de juego a José Luis Cortés.

19' Cortés recibe asistencia El jugador Cortés recibe atención médica en el campo de juego.

18' Otra falta a favor del Andorra Ejecuta la falta Álvaro Martín, pero no encuentra rematador y el balón se va fuera.

15' Álvaro Martín y Molina botan una falta Primer cuarto de hora de juego, con balón que despeja Ger Nóvoa de su defensa.

12' Andrés Prieto, seguro bajo los palos Lautaro de León prueba suerte desde fuera, pero ataja con seguridad el portero deportivista Andrés Prieto.

11' Borja Valle, muy trabajador El capitán berciano ayuda al equipo con una brega constante.

9' Casadesús fuerza un córner El balón lo pone Álvaro Martín sobre Molina, pero tapona Yeray Cabanzón y despeja así el peligro andorrano.

7' Saque de esquina para la Deportiva La pone Yeray Cabanzón, trata de rematar Cortés, pero saca la pelota Bombardó.

5' La Deportiva, bien situada en el campo El conjunto blanquiazul se asienta en el terreno de juego.

4' El local Álvaro Martín, muy activo Álvaro Martín sirve un saque de esquina, pero aleja el balón de su defensa Ger Nóvoa.

3' Falta de Carrique La bota Molina, pero despeja el balón Carrique.

1' Arranca el partido en Andorra Ya mueve el balón el deportivista Cortés.

La previa La Ponferradina quiere dejar en el Nou Estadi Encamp de Andorra encarrilada la final por el ascenso a SEgunda División, LaLiga Hypermotion, sin pensar en la posible ventaja del estadio El Toralín en la vuelta del próximo sábado a las 20.30 horas en la capital berciana.

Por ello, el técnico deportivista, Javier Rey, ha sido claro frente a la primera eliminatoria ante el Antequera CF que la vio "enfocado más a 180 minutos", ante el conjunto andorrano en esta ocasión lo ve "muy enfocado a los 90 de Andorra", ello a pesar de que en las dos únicas visitas de la Deportiva al Principado se saldaron con una derrota 3-0 en Segunda División y el 1-1 de la primera vuelta del presente campeonato de Liga, pero en un escenario diferente al de este domingo.

Para este primer compromiso, el entrenador gallego contará con toda su plantilla salvo los lesionados, Nacho Castillo, inédito durante toda la temporada por una grave lesión de rodilla, y el lateral Mario Jorrín.

