Sigue el partido Andorra-Ponferradina, minuto a minuto
Andorra
Manu Nieto (65')
Finalizado
1
1
Ponferradina
Borja Valle (35')
Final, final, final... con empate 1-1. El Toralín decide el ascenso a Segunda División
El árbitro pita el final del partido de ida por el ascenso a Segunda División.
Andújar, firme el defensa
La acción del local Álvaro Peña la saca de la defensa berciana Andújar.
El deportivista Ernesto se va al ataque
La Deportiva no se encoge. Ernesto se va por banda, pero despeja la defensa local.
Ataca el jugador local Manu Nieto
Manu Nieto busca adelantar a su equipo en el marcador, pero se va el balón fuera.
Cinco minutos de tiempo añadido
El árbitro prolonga 5 minutos al partido.
Tiempo reglamentario cumplido
Los dos equipos esperan a ver los minutos de añadido.
Entra Ger Nóvoa al campo
Tras ser atendido el deportivista vuelve al terreno de juego.
Los dos equipos quieren adelantarse
Tanto el FC Andorra y la Deportiva quieren más.
Triple cambio en el FC Andorra
Abandonan el césped Casadesús, Martí y Villahermosa, y entran al campo Álvaro Peña, Iván Rodríguez y Clemente.
La Deportiva va a por el partido
El equipo deportivista vuelve a llegar con peligro a las inmediaciones de Ratti por mediación de Esquerdo y después a través de Álex Costa.
Uyyyyy!!! Esquerdo a punto de anotar el segundo
Vicente Esquerdo está a punto de notar el segundo gol para la Deportiva.
Uyyyyy!!! El local Sergio Molina al palo
A punto de anotar el segundo gol el FC Andorra, pero el balón de Molina lo repele el palo.
Sustitución local
Se marcha Erik Morán y entra Diego Alende.
Triple cambio en la Deportiva
Abandonan el campo Yeray Cabanzón, Álvaro Bustos y Doué y saltan al césped Markel Lozano, Ernesto Gómez y Álvaro Ramón.
El FC Andorra agobia
Almpanis envía el remate a portería muy elevado.
Saque de esquina local
Balón sobre Lautaro, que remata el balón fuera.
Minutos de agobio para la Deportiva
Álvaro Martín y Sergio Molina botan una falta, que despeja de su defensa Sibille.
Esquerdo trata de relanzar a la Deportiva
El deportivista Vicente Esquerdo lleva el balón arriba, pero sin crear peligro.
GOOOL DEL ANDORRA
1-1: Manu Nieto empata para el FC Andorra.
Primera hora de juego
La Deportiva, muy bien situada en el campo.
Ataque local
De nuevo Molina lleva el balón arriba, pero sin rematar Lautaro de León.
Cambio en la Deportiva y en el FC Andorra
Se va Borja Valle y entra Andújar por la Deportiva, mientras que por el FC Andorra abandona el campo Josep Cerdà y entra al terreno de juego Almpanis.
Roja de expulsión para el segundo entrenador local Carles Manso
El entrenador asistente de Beto Company, Carles Manso, es expulsado con cartulina roja directa por protestar la no concesión del penalti.
Se pide penalti por derribo de Doué sobre Lautaro
El árbitro no concede pena máxima.
Molina juega con más intensidad para el Andorra
El conjunto local sale con más rapidez en su juego.
Comienza el segundo acto
Erik Morán ya toca el balón para el Andorra.
Final de la primera parte
Consumidos los tres minutos de prolongación, el árbitro pita el final de la primera mitad.
Borja Valle trabaja en defensa
El deportivista Borja Valle achica balones en defensa.
Amarilla a Ger Nóvoa
El colegiado amonesta con tarjeta amarilla al blanquiazul Ger Nóvoa.
Uyyyyy!!! Yeray Cabanzón, al larguero
El deportivista Yeray Cabanzón manda el balón al larguero. A punto de anotar la Deportiva el segundo gol.
Borja Valle quiere más
Borja Valle a punto de llegar a un balón en el área del Andorra.
Uyyyyy!!! El local Manu Nieto envía el balón fuera
Ocasión para empatar del futbolista local Manu Nieto, pero el balón se va fuera del marco de Andrés Prieto.
Amarilla al local Lautaro de León
El delantero del Andorra Lautaro de León ve la tarjeta amarilla por protestar al colegiado una de sus decisiones.
La Deportiva se rearma atrás
El equipo berciano aguanta el arreón del FC Andorra, que intenta igualar el marcador antes del descanso.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA DEPORTIVA DE BORJA VALLE!!!
0-1, min 34: Borja Valle marca el primer gol de certero remate de cabeza tras servicio de Álvaro Bustos.
Falta de Álex Costa en ataque
Cuando Álex Costa quería rematar, el árbitro señala falta del atacante sobre Bombardó.
Primera media hora de juego
FC Andorra y Deportiva juegan un partido muy igualado.
El local Erik Morán ve la carulina amarilla
Erik Morán recibe la cartulina amarilla por dura entrada sobre Sibille, merecedora de roja.
Se retira Cortés lesionado
Primer cambio obligado en la Deportiva: Se va lesionado Cortés y entra su su lugar Álex Costa.
Penetración de Yeray Cabanzón
Lo intenta la Deportiva con una acción de Yeray Cabanzón, a la que no llega Cortés.
No hay goles
Los dos equipos se respetan mucho. Clásico partido de play off.
Domina el FC Andorra
El equipo deportivista es dominado, pero sin apuros en defensa.
Cortés se recupera
El árbitro deja entrar al terreno de juego a José Luis Cortés.
Cortés recibe asistencia
El jugador Cortés recibe atención médica en el campo de juego.
Otra falta a favor del Andorra
Ejecuta la falta Álvaro Martín, pero no encuentra rematador y el balón se va fuera.
Álvaro Martín y Molina botan una falta
Primer cuarto de hora de juego, con balón que despeja Ger Nóvoa de su defensa.
Andrés Prieto, seguro bajo los palos
Lautaro de León prueba suerte desde fuera, pero ataja con seguridad el portero deportivista Andrés Prieto.
Borja Valle, muy trabajador
El capitán berciano ayuda al equipo con una brega constante.
Casadesús fuerza un córner
El balón lo pone Álvaro Martín sobre Molina, pero tapona Yeray Cabanzón y despeja así el peligro andorrano.
Saque de esquina para la Deportiva
La pone Yeray Cabanzón, trata de rematar Cortés, pero saca la pelota Bombardó.
La Deportiva, bien situada en el campo
El conjunto blanquiazul se asienta en el terreno de juego.
El local Álvaro Martín, muy activo
Álvaro Martín sirve un saque de esquina, pero aleja el balón de su defensa Ger Nóvoa.
Falta de Carrique
La bota Molina, pero despeja el balón Carrique.
Arranca el partido en Andorra
Ya mueve el balón el deportivista Cortés.
La previa
La Ponferradina quiere dejar en el Nou Estadi Encamp de Andorra encarrilada la final por el ascenso a SEgunda División, LaLiga Hypermotion, sin pensar en la posible ventaja del estadio El Toralín en la vuelta del próximo sábado a las 20.30 horas en la capital berciana.
Por ello, el técnico deportivista, Javier Rey, ha sido claro frente a la primera eliminatoria ante el Antequera CF que la vio "enfocado más a 180 minutos", ante el conjunto andorrano en esta ocasión lo ve "muy enfocado a los 90 de Andorra", ello a pesar de que en las dos únicas visitas de la Deportiva al Principado se saldaron con una derrota 3-0 en Segunda División y el 1-1 de la primera vuelta del presente campeonato de Liga, pero en un escenario diferente al de este domingo.
Para este primer compromiso, el entrenador gallego contará con toda su plantilla salvo los lesionados, Nacho Castillo, inédito durante toda la temporada por una grave lesión de rodilla, y el lateral Mario Jorrín.
ALINEACIONES
FC ANDORRA: Ratti; Casadesús, Bombardó, Sergio Molina, Martí Vilà; Álvaro Martín, Erik Morán; Manuel Nieto, Villahermosa, Josep Cerdà; y Lautaro de León.
SD PONFERRADINA: Prieto; Carrique, Sibille, Ger Nóvoa, Andoni López; Esquerdo, Doué; Yeray, Borja Valle, Álvaro Bustos; y Cortés.
ÁRBITRO: Ojaos Valera (Comité Murciano).