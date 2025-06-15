Astorga presume de salud deportiva

La foto de familia de los premiados, autoridades y patrocinadores ceró la Gala DepoAstorga.SANTIAGO ARCE

El deporte astorgano goza de excelente salud. De un futuro notable que no puede ser mejor heredero del presente y también pasado de una ciudad bimilenaria que con los premios DepoAstorga organizados por el Ayuntamiento y Astorga Digital reconocía a los mejores de un curso en el que estuvieron representados desde el fútbol al atletismo pasando por el karate, el ciclismo, la natación, la gimnasia rítmica o de deportes tan de la tierra como los autóctonos.

Jonathan González recibe el premio a Mejor Deportista Absoluto de manos del alcalde de Astorga José Luis Nieto.SANTIAGO ARCE

El Ayuntamiento con el alcalde José Luis Nieto a la cabeza acompañado por los concejales del equipo de gobierno y la Junta con José Manuel Frade arroparon un acto que en su cuarta edición reportaba 15 premiados en 14 categorías. Jonathan González, Diego Peláez, Manuel Ortega (Club Okinawa), Astorga Running, Lara Blanco, Carlos Mas, Sole Yebra, Manuel García, Junta Vecinal de Valdavido, Astorga Randonneurs, Héctor Fidalgo, Slot Club Astorga, Alejandra Valtuille, Club Rítmica Contrapunto y Noval Fernández fueron subiendo al escenario del Teatro Gullón entre aplausos para recibir sus trofeos en una multitudinaria Gala en la que no faltó la ilusión con el Mago Roncero.

Diego Peláez, Premio a la Trayectoria Deportiva, anunció su adiós como jugador del Atlético Astorga.SANTIAGO ARCE

Las integrantes del Club Rítmica Contrapunto.SANTIAGO ARCE