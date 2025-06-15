Astorga presume de salud deportiva
GALA. Catorce categorías resumen el buen hacer deportivo durante la temporada en unos premios DepoAstorga que refrendaron su destacado presente y mejor futuro en la ciudad bimilenaria
El deporte astorgano goza de excelente salud. De un futuro notable que no puede ser mejor heredero del presente y también pasado de una ciudad bimilenaria que con los premios DepoAstorga organizados por el Ayuntamiento y Astorga Digital reconocía a los mejores de un curso en el que estuvieron representados desde el fútbol al atletismo pasando por el karate, el ciclismo, la natación, la gimnasia rítmica o de deportes tan de la tierra como los autóctonos.
El Ayuntamiento con el alcalde José Luis Nieto a la cabeza acompañado por los concejales del equipo de gobierno y la Junta con José Manuel Frade arroparon un acto que en su cuarta edición reportaba 15 premiados en 14 categorías. Jonathan González, Diego Peláez, Manuel Ortega (Club Okinawa), Astorga Running, Lara Blanco, Carlos Mas, Sole Yebra, Manuel García, Junta Vecinal de Valdavido, Astorga Randonneurs, Héctor Fidalgo, Slot Club Astorga, Alejandra Valtuille, Club Rítmica Contrapunto y Noval Fernández fueron subiendo al escenario del Teatro Gullón entre aplausos para recibir sus trofeos en una multitudinaria Gala en la que no faltó la ilusión con el Mago Roncero.