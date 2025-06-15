Javi Rey: "Es un buen resultado y el factor Toralín va a ser determinante"

Publicado por A. Ortiz Andorra Creado: Actualizado:

Javi Rey, técnico de la SD Ponferradina, explicó en rueda de prensa que es un resultado «bueno, positivo para afrontar la vuelta en El Toralín el próximo sábado». De hecho, aseguró que acabó con una «sensación positiva para ir a Ponferrada. Estuvimos mucho mejor que en Antequera».

Por su parte, afirmó que «cuando te adelantas, quieres ganar. Hay que ser realistas, el Andorra nos ha apretado los 90 minutos y es imposible resistir la presión con la que salió su equipo por un tema condicional. En los primeros minutos fuimos valientes. En la primera parte estuvimos bien y al final también».

Además, dijo que «en la segunda parte cambiamos de estructura y estuvimos cómodos. El 1-1 nos hizo daño, pero supimos mantener la calma para que el resultado no fuera a peor». Javi Rey asumió también que «el Andorra se volcó. Nos apretaron mucho y son un gran equipo. Eso sí, nosotros supimos jugar nuestras bazas y también tuvimos opciones». El técnico de la SD Ponferradina finalizó diciendo que «supimos sufrir. Acabamos bien. Los cambios nos dieron energía para llegar al final con un resultado positivo».

Además, ve la eliminatoria 50-50, ya que tiene claro que «los dos equipos nos vamos a dejar la vida para resolverla a su favor. Sin embargo, el 'factor Toralín' va a ser determinante. Jugamos en El Toralín, con nuestra gente, y eso nos debe ayudar a superar la eliminatoria con un resultado positivo el próximo sábado. Estoy seguro de que va a verse un ambiente espectacular», apostilló.

