Beto Company: «Hemos sido valientes y nos merecimos un mejor resultado»

Beto Company, entrenador del Andorra, explicó tras la conclusión del partido que «no estoy contento con el resultado, pero iremos a Ponferrada con la misma ilusión que hemos jugado en casa. Ha sido un partido difícil como el rival que hemos tenido en frente. Cuesta mucho generar ocasiones ante un adversario como la Ponferradina. No pasa nada, al final lo que tenemos que hacer es ganar el partido en Ponferrada. Iremos a hacer e intentar lo que hemos hecho hoy y espero que con el juego también podamos concretar las ocasiones que no pudimos». Y añadió que «hemos sido merecedores de un mejor resultado por las oportunidades que hemos tenido».

Sobre el árbitro apuntó Beto Company que «todos tenemos derecho a tener un mal día. Lo veré en televisión y luego analizaré lo que hemos hecho bien y lo que hicimos mal para intentar corregirlo en este segundo caso de cara al partido del próximo sábado en Ponferrada». También comentó que «hemos sido valientes y agresivos, con balón. En la primera parte no nos vamos insatisfechos por el juego realizado. En la segunda parte solamente ha habido un equipo sobre el campo. Nos ha penalizado no meter las ocasiones que hemos dispuesto. Solo nos ha faltado eso para salir como vencedores. Pero, aún así, tenemos el partido de vuelta para demostrar que podemos ser equipo de Segunda División».

Beto Company tiene claro que «si hacemos nuestro juego y nos mostramos como debemos estoy seguro de que vamos a contar con muchas oportunidades para sellar el ascenso. Sin querer infravalorar al buen rival que tendremos enfrente».

