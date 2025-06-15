Macron llega a la Cultural tras liquidar a Kappa

Cambio de ropa deportiva. La Cultural liquida el vestuario de Kappa en su tienda oficial para que Macron se convierta en la que vista al equipo culturalista a partir de esta próxima temporada 2025-2026. Tal y como adelantó Diario de León en su edición del 21 de febrero, el acuerdo ya está cerrado y se estima que sea por una duración de cinco años. El cambio se produce después de una larga travesía con la actual empresa italiana de ropa deportiva.

Macron, entidad también enraizada en Italia, cuenta con una larga trayectoria en el sector textil de la ropa deportiva de alto rendimiento. Sin ir más lejos, es la que viste las equipaciones de los árbitros de Primera División. Un cambio de rumbo que supondrá también un nuevo contrato de patrocinio con la Cultural.

Las relaciones con Kappa siempre fueron buenas, pero las varias quejas de muchos aficionados culturalistas a la hora de adquirir cualquiera de las equipaciones en la tienda oficial, sobre todo a principio de temporada, ha desembocado en confiar en Macron para los próximos ejercicios deportivos de la Cultural y Deportiva Leonesa. Kappa, en más de una ocasión se demoró durante más tiempo del conenido para cubrir la demanda.

Desde la Cultural se quiere dar un paso más en su estreno en el fútbol profesional para que Macron pase a formar parte del club leonés este ejercicio deportivo que se aproxima con el primer equipo en Segunda División.

El contrato con la firma Kappa concluye a finales del presente mes de junio. Por este motivo, la tienda oficial de la Cultural oferta la vestimenta Kappa y también en la venta de prendas deportivas en la página web, para tratar de acabar con todas las equipaciones de la ropa de las tres elásticas del primer equipo, las de entrenamiento y la de paseo.

Se abre una nueva etapa en la Cultural con el ascenso a Segunda División, que irá acompañada de la firma Macron como la que se ocupe de vestir al club leonés.