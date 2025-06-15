Messi no es suficiente para el Inter de Miami en el Mundial de Clubes

Publicado por Agencias Miami Creado: Actualizado:

Unas espectaculares actuaciones de los porteros Óscar Ustari, que paró un penalti, y Mohamed El Shenawy, que obró dos milagros en el tiempo añadido, protagonizaron este sábado el partido inaugural del Mundial de Clubes Fifa entre el Inter Miami y el Al Ahly egipcio, que empataron 0-0 para abrir el grupo A en el Hard Rock Stadium de Miami. Más de 60.000 aficionados se reunieron en Miami soñando con Messi. El argentino rozó el gol en varias ocasiones pero el 'show' final fue para los dos porteros.

Ustari realizó al menos cuatro paradas de mérito en la primera mitad, incluido un penalti atajado a Trezeguet, y el Inter Miami creció en la reanudación al ritmo de un Messi que rozó un golazo de falta y otro en el tiempo añadido, cuando El Shenawy envió su remate al larguero. Si no era sorpresa ver a miles de camisetas rosadas con el 10 de Messi, sí lo fue el número de aficionados egipcios que acudieron al Hard Rock Stadium con sus vistosas camisetas rojas. Messi fue ovacionado cuando la megafonía anunció su nombre en la alineación titular del técnico Javier Mascherano, pero a partir de ese momento comenzó un gran empuje para el Ah Ahly.

El Inter Miami sufrió para aguantar el empuje del conjunto egipcio, y también su poderío físico. El equipo de Riveiro impuso su presencia en el terreno de juego y lo demostró el propio Dari con una enorme patada en un balón dividido con Messi. Empate sin goles.