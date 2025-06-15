El PSG pasa el rodillo ante un Atlético de ‘vacaciones’

Publicado por Agencias Estados Unidos Creado: Actualizado:

El Atlético de Madrid no pudo con el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, en su debut en el Mundial de Clubes de la Fifa. Los rojiblancos cayeron por 4-0 con goles de Fabián, Vitinha —mejor jugador del partido-, Senny Mayulu y Lee Kang-in de penalti en un duelo disputado en Pasadena (California) en el que fueron claramente dominados por los hombres de Luis Enrique.

No era el partido más importante para los hombres de Simeone, que se podían permitir este pinchazo en esta fase de grupos, en la que deberán jugarse el pase a eliminatorias con el Seattle Sounders de la MLS y con el Botafogo de Brasil, pero fue un severo correctivo para un Atleti que sueña con levantar este título tras una temporada muy mala.