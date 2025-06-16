Álvaro Martínez tampoco cuenta para el proyecto de la Cultural en Segunda, al igual que Lanchi

La Cultural anunció este martes que José Manuel Cabrera ‘Lanchi’ no continuará la próxima temporada en la disciplina del club leonés, al igual que el lunes había confirmado que Álvaro Martínez no seguirá vinculado a la disciplina culturalista tras fichar para las tres próximas temporadas por el Moreirense FC luso de la Primera División portuguesa.

"Álvaro y Lanchi ya formáis parte de la historia de nuestro club tras una temporada para el recuerdo con el ascenso a LaLiga Hypermotion. El club le agradece su dedicación, profesionalidad y entrega durante su etapa en León y les desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro", afirma la entidad culturalista.