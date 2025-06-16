Vinicius: «Hay que ganar este primer mundial sí o sí"

Publicado por Agencias Estados Unidos Creado: Actualizado:

Vinicius Junior, extremo del Real Madrid, asegura desde la concentración blanca en Palm Beach (Florida) que la plantilla está «con ganas de ganar» el nuevo Mundial de Clubes, porque «del primero la gente nunca se olvida». «Estamos con ganas de ganar este primer Mundial porque del primero la gente nunca se olvida y es el único título que el Madrid no tiene. Vamos a por ello", dijo. El Madrid se estrenará en el Mundial de Clubes este miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami contra el Al Hilal saudí.

"Hace mucho calor. El partido es a las tres de la tarde y tenemos que estar preparados porque va a ser muy duro", reconoce Vinicius. «Me he reencontrado con los amigos, que ya hacía tiempo que no nos veíamos. Estoy muy contento y listo ya para adaptarme al horario, al calor, al clima y a todo. Estamos aquí todos preparados", insiste. Todavía no le ha dado tiempo a hablar mucho con los dos nuevos fichajes madridistas, Dean Hujsen y Trent Alexander Arnold. «He hablado muy poco con ellos, pero estoy contento de que hayan llegado para sumar y que sea una bonita época para ellos aquí", asegura.

Y manifestó su voluntad de trabajar de la mano con el técnico Xabi Alonso para sumar nuevos éxitos al palmarés del club. «Estamos entrenando muy fuerte pero hoy ha sido un poco más tranquilo por el viaje. Estamos preparando ya los partidos. Con el entrenador ya había hablado antes. Estoy muy contento y toca seguir trabajando para ganar muchas cosas con él", subraya.

El Real Madrid estrena nueva imagen en la costa este de Estados Unidos. Empezando por las equipaciones diseñadas por Adidas, siguiendo por un banquillo rejuvenecido con la llegada de Xabi Alonso y continuando con la plantilla, a la que de momento se han incorporado ya Dean Huijsen y Trent-Alexander-Arnold, aguarda el aterrizaje de Franco Mastantuono a mediados de agosto y hace sitio para dar la bienvenida a algún que otro futbolista más.

Condena por racismo

Por otra parte, os cuatro miembros del grupo ultra Frente Atlético que colgaron un muñeco con la camiseta del delantero brasileño del Real Madrid Vinicius han pactado con las acusaciones condenas que implican multas, inhabilitación y alejamiento tanto del jugador como de los estadios de fútbol, si bien no entrarán en prisión.