El Al Hilal, más de 450 millones en fichajes en dos años

El Al Hilal, primer rival del Real Madrid en el Mundial de Clubes, llega al torneo tras gastar más de 450 millones de euros en dos años para fichar a caras conocidas de LaLiga como Bono, Malcom, Renan Lodi y Joao Cancelo, además de Neymar Junior, que dejó el club el pasado enero tras costar 90 millones y disputar solo siete partidos. Los campeones de Arabia 2023-24 retarán este miércoles al Real Madrid con una plantilla repleta de jugadores que estuvieron en la elite del fútbol europeo y que se incorporaron al proyecto deportivo del conjunto saudí a base de millones. Los portugueses Rubén Neves y Joao Cancelo, los brasileños Renan Lodi y Malcom, los serbios Sergej Milinkovic Savic y Aleksandar Mitrovic, el marroquí Yassin Bono son solo algunos nombres que forman parte del Al Hilal.

Todos ellos trabajan desde el pasado 1 de junio bajo las órdenes del italiano Simone Inzaghi, el técnico que llevó al Inter Milán a dos finales de la Liga de Campeones y que dejó Italia tras la última derrota en la final europea contra el París Saint Germain.

Existen muchas incógnitas sobre el papel del Al Hilal en el Mundial de Clubes FIFA, en el que se medirá, además que con el Real Madrid, con clubes de gran tradición como el Pachuca y el Salzburgo.

Dominar el fútbol saudí

El proyecto deportivo saudí está muy claro. El Al Hilal quiere dominar en Arabia y para hacerlo ha tirado de talonario. En el curso 2023-2024 gastó 376 millones de dólares, según el portal especializado Transfermarkt.

En esa sesión de mercado provocó un terremoto en el fútbol europeo. Llegaron al fútbol saudí Bono, Milinkovic Savic, Mitrovic, Koulibaly, Rubén Neves, Malcom y, sobre todo, Neymar.

El brasileño, que tenía entonces 31 años, dejó al París Saint Germain a cambio de 90 millones de dólares y recibió un sueldo estimado en cien millones de dólares anuales.

Iba a ser el gran referente y figura del Al Hilal, pero la operación no tardó en convertirse en un agujero económico.

Neymar se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha en un partido entre Brasil y Uruguay del 17 de octubre de 2023.

Reapareció más de un año después, el 21 de octubre de 2024, en un encuentro de la Liga de Campeones asiática. Sin embargo, pocos días después tuvo una lesión muscular que lo obligó a parar de nuevo.

En total, Neymar disputó siete partidos con el Al Hilal, antes de salir del club con destino al Santos.

El club saudí no dejó de invertir en el curso 2024-2025, cuando gastó más de 100 millones de euros para fichar a Marcos Leonardo (40 millones), procedente del Benfica, Moteb Al-Harbi (28 millones), Joao Cancelo (Manchester City, 25 millones) y Kaio César (Vitoria Guimaraes, 9 millones), entre otros.

El Al Hilal fue campeón de Arabia el año pasado, pero en esta temporada no pasó de la segunda posición, detrás del Al Ittihad.

El equipo de Simone Inzaghi se enfrentará al Real Madrid este miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami.