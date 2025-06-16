El BOE lo confirma: los árbitros se protegen con la creación de un sindicato

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El BOE publicó este lunes la resolución de la Dirección General de Trabajo, de fecha 9 de junio, por la que se anuncia la constitución del sindicato denominado Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF).

La resolución del BOE indica que los árbitros Carlos del Cerro Grande, Pablo González Fuertes, Alejandro Hernández Hernández, César Soto Grado, Guillermo Cuadra Fernández, José María Sánchez Martínez, Jesús Gil Manzano y Juan Martínez Munuera suscribieron, en calidad de promotores, los estatutos y el acta de constitución de la asociación.

El BOE señala que ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical y el Real Decreto 416/2015 sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.

También detalla que al observarse defectos en la documentación presentada inicialmente, se requirió la subsanación de los mismos el 30 de mayo, que fue efectuada el 2 de junio pasado.

El colectivo de árbitros ha trabajado desde hace tiempo en la idea de crear una asociación para defender sus intereses, como colectivo profesional y para defenderse frente a situaciones o afirmaciones que consideran una falta de respeto hacia su profesionalidad o cuestionan su independencia.

La REal Federación Española de Fútbol (RFEF) ha creado un grupo de trabajo para la reforma del sistema arbitral que estudia cambios en el sistema de designaciones y evaluaciones de los colegiados, con la posible utilización de la inteligencia artificial.