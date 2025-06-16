Tan cerca y tan lejos del fútbol profesional

Si no fallan muchos socios, se espera que El Toralín registre este sábado la mejor entrada de toda la temporada en el duelo decisivo entre SD Ponferradina y FC Andorra.aNA F. BARREDO

Queda un partido. La temporada acaba el sábado para bien o para mal y la Deportiva se juega todo el curso en 90 ó 120 minutos. El conjunto blanquiazul tiene la ventaja de la posición liguera, por lo que le basta un empate. Sin embargo, se espera un partido tanto o más complicado que el de ida. Y jugar con el marcador y con el hecho de que el FC Andorra tiene que marcar antes del minuto 120 puede ser contraproducente. Espera un partido de grandes emociones y de una dificultad grande, como pasó en su día cuando llegó a El Toralín el Sant Andreu en desventaja.

Desde hoy se amplía el horario de las oficinas y la tienda oficial de El Toralín. Además del horario habitual de mañana, entre las 08.30 y las 14.00 horas, también se abrirá por las tardes, de 17.00 a 19.30 horas. Los socios de la Deportiva pueden adquirir sus entradas para el partido ante el FC Andorra del sábado a 5, 10 y 15 euros. Los Protectores no pagan y podrán acceder al partido con su carnet, por lo que no tendrán necesidad de retirar previamente una entrada.

Los socios podrán adquirir su entrada hasta el jueves. Las localidades de abonado que no hayan sido retiradas antes de ese día a las 19.30 horas quedarán liberadas. En el caso de que la liberación de asientos alcance un mínimo de 50 entradas, éstas saldrían a la venta el viernes en las oficinas del estadio. Las entradas de la categoría No Socio ya están agotadas.

Contando con que acudan todos los Protectores, ya hay 4.940 asientos ocupados.

VIAJE ORGANIZADO

El FC Andorra organiza viaje para los aficionados que quieran apoyar al conjunto tricolor en El Toralín. Cuenta 50 euros el desplazamiento y la entrada y sólo 15 para lo que quieran acudir a Ponferrada por su cuenta. De cualquier modo, no se espera una gran afluencia tricolor.

DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ

El empresario Víctor de Aldama está citado a declarar este miércoles como testigo y ex presidente del Zamora CF por el ascenso del FC Andorra ante la juez de Majadahonda que investiga presuntas irregularidades en el contrato de la RFEF para trasladar la Supercopa de fútbol masculino a Arabia Saudí.

La magistrada Delia Rodrigo le citó a declarar después de que el pasado marzo accediera a incorporar a la causa la declaración que el empresario realizó ante la Audiencia Nacional el pasado noviembre en el marco de otro procedimiento. En aquella ocasión, De Aldama aseguró que Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, había intercedido ante el CSD para intentar conseguir una plaza para el Zamora CF en 2ª División B que finalmente se adjudicó al FC Andorra, propiedad de Gerard Piqué.