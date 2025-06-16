Diego Peláez, la leyenda del Atlético Astorga, es baja

Diego Peláez (Astorga, 1988) y el Atlético Astorga separan sus caminos de cara a la temporada 2025-2026. El jugador dice así adiós a una larga etapa en el club maragato con el que ha vivido y sido protagonista de casi todos sus éxitos. A través de una carta de despedida recordando el camino juntos, el club maragato le dedica un cariñoso adiós al capitán.

La baja de Diego Peláez se une a las anunciadas con anterioridad de Bene, Calvete, Pablo del Valle, Manu Martín, Álex Matos, Javi Amor y Juan Klein, además de la no continuidad de Carlos Mas al no darse un entendimiento económico para que siguiera en el club maragato en Segunda Federación.

Mucho más que un capitán, Diego Peláez (Astorga, 1988) es santo y seña para el Atlético Astorga. Muchos aficionados le han vitoreado en La Eragudina con palabras que dejan muy claras lo que ha supuesto para el club de su tierra: «¡¡¡Diego, el Palacio es tuyo!!!», en alusión al Palacio Episcopal de Gaudí de Astorga que custodió su padre durante muchos años. Ha sido un orgullo como astorgano defender durante muchos años la elástica del club maragato, siempre ha manifestado Diego Peláez.