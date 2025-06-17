La Cultural oficializa la continuidad de Bañuz, como entraba en el guion

La Cultural renueva el contrato de Miguel Bañuz (Elche, 1993), que seguirán ligados por una temporada más, como expone su cláusula de renovación automática.

El portero ilicitano cumplirá la próxima temporada 2025-2026 su tercera campaña vistiendo la camiseta del club culturalista. En sus dos años en el equipo leonés, ha disputado un total de 71 partidos, logrando 27 porterías sin encajar ni un solo gol, con su puerta a cero.

En la temporada del retorno a la categoría de plata del conjunto leonés, Bañuz fue titular en los 38 partidos de liga y los dos de Copa del Rey, ya que que Amigo se lesionó en el mes de agosto, siendo indiscutible para Llona a pesar de ser cuestionado en algunos encuentros a causa de su bajo rendimiento, con errores de bulto.

La renovación del guardameta Bañuz se suma a las de los defensas Quique Fornos y Víctor García, además del centrocampista Javier Fernández 'Bicho' y los delanteros Manu Justo y Agustín Pastoriza 'Pibe', mientras que ampliaron su vinculación hasta 2027 los defensas Rodri Suárez y Guzmán Ortega, junto con el centrocampista Adrián Ruiz Castroviejo, además de los dos cedidos que vuelven, de momento a la disciplina del club leonés David López, del CD Illescas (con destino al Atlético Astorga para el curso deportivo 2025-2026), y Nico Toca, de la Gimnástica de Torrelavega, y quizás con el mismo destino al equipo maragato de Segunda Federación.

En cuanto a las bajas producidas ya ascienden a nueve y no será la última la de Lanchi, como ya anunció Diario de León con la limpia casi total que se iba a producir. Amigo, Víctor Ruiz, Carlos Calderón, Txus Alba, Ian Martínez, Santi Samanes, Álvaro Martínez y Lanchi son los confirmados de momento por el club, además de Chacón que regresa al Dépor tras su cesión, pero con la ilusión de la hinchada de que vuelva. Otros también se irán porque la entidad oficializará su marcha a cuentagotas. El capitán Kevin Presa, Juan Artola y quizás Antón Escobar, junto a otros que serán cedidos y que no seguirán en la plantilla de la Cultural 2025-2026.