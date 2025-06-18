Barri, la décima baja en la Cultural

El mediocentro Diego Hernández Barriuso 'Barri' (Salamanca, 1995) se ha desvinculado de la Cultural, a pesar de tener la opción de continuar en el club por renovación automática tras el ascenso a Segunda División por los objetivos conseguidos en cuanto al número de partidos disputados. Así pone fin a una etapa de dos temporadas y su futuro parece enfocado hacia el CD Castellón de Segunda División.

Barri, que llegó a la Cultural con Raúl Llona como entrenador procedente del NK Osijek croata tras haber pasado por equipos como Getafe B, Albacete Balompie, CD Badajoz o Celta B, disputó 71 partidos oficiales con el equipo leonés, en la actual campaña participando en 35 de los 38 (23 como titular), anotando tres goles, uno de ellos en la remontada ante el Barakaldo (2-1).

El jugador salmantino ya estuvo meditando su marcha el pasado verano, aunque finalmente se decantó por la oferta de renovación y en la actual temporada, alguna lesión y la competencia en el puesto, minimizaron el protagonismo pero aún así disputó 2.005 minutos.

Ya son 10 los que no siguen en la Cultural del equipo del ascenso a Segunda División, cumpliéndose lo publicado por Diario de León con el título de 'Limpia total': Amigo, Víctor Ruiz, Carlos Calderón, Txus Alba, Ian Martínez, Santi Samanes, Álvaro Martínez, Lanchi y Diego Barri son los confirmados, además de Chacón, que volvió al Dépor tras su cesión.