El Real Madrid no pasa del empate en su estreno en el Mundial de Clubes

El Real Madrid no pasó del empate ante el Al Hilal (1-1) en su estreno en el Mundial de Clubes, bajo un intenso calor en el Hard Rock Stadium de Miami, donde un tanto de Gonzalo García fue igualado en el primer acto por Rúben Neves de penalti y Fede Valverde falló una pena máxima en el minuto 92. Un codazo de Mohammed Al Qahtani a Fran García, con aviso del VAR al colegiado, pudo cambiar el rumbo del estreno del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Bono adivinó el lanzamiento de penalti de Fede Valverde y evitó el triunfo de Xabi Alonso en su estreno como técnico del equipo blanco. Gonzalo marcó el primer tanto a los 34 minutos culminando un contragolpe y un penalti cometido por Raúl Asencio permitió a Neves empatar en el minuto 41.

Xabi Alonso tomó nota de la falta de fluidez de su equipo y retiró a Asencio al descanso para dar entrada a Arda Güler, que estrelló el balón contra el travesaño nada más salir al campo, lo que provocó a su vez que Tchouaméni recuperase la condición de central ortopédico. El cambio de cromos vino acompañado de mayor dinamismo por parte del Real Madrid, que elevó su agresividad con y sin la pelota, activó a Vinicius y a Bellingham, desapercibidos hasta entonces, y comenzó a apretarle las tuercas a su adversario. Al partido, con todo, le faltaba ritmo, consumido por el calor y la humedad de Miami, así como por una sucesión de faltas que lastraban el juego. A los futbolistas, fundidos, les llegaba el aire. Bastante tenían con mantenerse en pie los futbolistas como para preocuparse por el espectáculo en un duelo intempestivo que vino a demostrar que Xabi Alonso tiene mucho trabajo por delante para levantar a un Real Madrid que sigue dando pocas señales de vida. Le faltó frescura a un Real Madrid que apenas ha tenido tiempo para asimilar las nuevas ideas de Xabi Alonso.