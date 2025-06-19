El III Trofeo Siglo XX de motos clásicas, en Tubilla del Lago

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cuando falta mes y medio para que se lleve a cabo el muy esperado acontecimiento motociclista que es el GP de La Bañeza, este fin de semana se celebrará en el Circuito Kotarr, en la localidad burgalesa de Tubilla del Lago, el III Trofeo Siglo XX de motos clásicas. El evento se ha consolidado ya en calendario motociclista, a pesar de que en esta edición no es puntuable para el Campeonato de motos Clásicas de Castilla y León. Prueba de ello son los 75 pilotos, procedentes de toda España, e incluso algún piloto portugués, que se han inscrito en las diferentes categorías: Vintage, para motos fabricadas hasta 1.972, europeas monocilíndricas, cuya cilindrada no exceda los 500 cc (Bultaco, Ossa, Montesa, Ducati, Sanglas, BSA); Japan Classic / Copa RD, para motos japonesas hasta 1.995, de dos y cuatro cilindros y 600 cc como máximo; y Batalla de EuroTwins, donde se darán cita motos bicilíndricas europeas fabricadas hasta 1984 (hay dos subcategorías: hasta 500 cc y hasta 650 cc y una Copa monomarca para las Moto Guzzi). En esta categoría, la más numerosa, se podrán ver en acción, además de las citadas Moto Guzzi, varias Ducati, Morini y Cagiva.

Habrá una nutrida participación de leoneses junto con auténticas estrellas como Víctor López y Benjamín Grau. Y otros como Miguel Cortijo, Enrique Pérez «Chapas», José Luis Sangrador, Juan Francisco García y pilotos ganadores en La Bañeza.