El Ayuntamiento de La Bañeza ha realizado un vídeo promocional que recoge las emociones, experiencias y momentos únicos que cada año se viven en el Gran Premio de Velocidad "Ciudad de La Bañeza", el evento más emblemático y multitudinario de cuantos se celebran en Castilla y León.

Este material audiovisual se publica pocos días después de la presentación oficial del cartel de la LXIV edición del Gran Premio, realizada el pasado 14 de junio por el Moto Club Bañezano y el Ayuntamiento, coorganizadores del evento. Durante dicho acto, ambas entidades reafirmaron su firme apuesta por mantener y engrandecer esta histórica competición, que cada año atrae a miles de personas y posiciona el nombre de La Bañeza como referente en el mundo del motociclismo urbano.

La LXIV edición del Gran Premio de Velocidad se celebrará los días 8, 9 y 10 de agosto, convirtiendo una vez más las calles de La Bañeza en el escenario de una cita única en el calendario nacional del motor.

El Ayuntamiento, como principal patrocinador de esta cita deportiva, destinará en esta edición una inversión superior a los 250.000 euros. Desde el consistorio se ha subrayado que este compromiso económico e institucional responde a la relevancia estratégica del Gran Premio como motor de dinamización económica, turística y cultural para la ciudad y su entorno.

Con iniciativas como este vídeo promocional, el Ayuntamiento de La Bañeza busca seguir impulsando la proyección del Gran Premio y consolidar su identidad como uno de los grandes acontecimientos deportivos del calendario nacional.