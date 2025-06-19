Artola, la undécima baja oficial en la Cultural

Artola ya es historia en la Cultural y Deportiva Leonesa. El club leonés acaba de confirmar que el atacante tampoco entra en los planes para la próxima temporada como informó este periódico hace semanas. Con su baja son ya once los miembros del primer equipo que se salen del plan en el regreso a Segunda.

"Artola, ya formas parte de la historia de nuestro club tras una temporada para el recuerdo con el ascenso a LaLiga Hypermotion.El club le agradece su dedicación, profesionalidad y entrega durante su etapa en León y le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro", señalan en un comunicado.

De momento no se conoce ningún refuerzo oficial a pesar de que en julio inician la pretemporada y faltan todavía más bajas por oficializarse. Una "limpia" importante que obligará a la Cultural a recomponer más de medio equipo para la 2025-26.