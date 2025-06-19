El Ademar, el equipo que más aficionados registra en la Liga Asobal

El Abanca Ademar León recupera su trono en el ranking de clubes Asobal que más aficionados congregan en sus partidos de Liga. Después de ceder la primera posición en favor del Cangas el curso pasado.

Los leoneses fueron capaces de congregar a un total de 37.871 aficionados en el Palacio de Deportes en esta temporada que acaba de concluir. s. Completan ese TOP 5 de asistencia acumulada Tubos Aranda Villa de Aranda en su regreso a la élite (37.513), Frigoríficos del Morrazo (32.500), Recoletas At. Valladolid (30.623) y Bada Huesca (27.946).

León, Aranda de Duero, Cangas, Valladolid y Huesca también son las ciudades que reúnen una mejor media de aficionados, jornada tras jornada, en la Liga Plenitude. El Palacio Municipal de los Deportes de León ha seducido a una media de 2.525 seguidores, el Santiago Manguán ha congregado a 2.501 espectadores, O Gatañal ha contado con 2.167, Huerta del Rey ha atraído a 2.042 en una campaña casi perfecta como local de Recoletas At. Valladolid y el Palacio Municipal de Huesca ha citado a 1.863 seguidores por encuentro en una campaña en la que el conjunto oscense ha logrado confirmar su continuidad en la élite.