Artola, undécima baja en la Cultural

El plan de la Cultural para Segunda División continúa con la criba de buena parte de la plantilla que logró el ascenso hace tan solo unas semanas. Pocos son los que se han ido porque recibieron ofertas económicas de mayor calado —un caso claro es el de Álvaro Martínez— y, la gran mayoría, finiquitados sin más. El último en sumarse a esa lista es Juan Artola, atacante que empezó como pieza habitual de Raúl Llona en las primeras jornadas, pero que fue perdiendo protagonismo hasta convertise en un suplente residual. «Ya formas parte de la historia de nuestro club tras una temporada para el recuerdo con el ascenso a LaLiga Hypermotion. El club agradece su dedicación, profesionalidad y entrega durante su etapa en León y le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro", señalan.

Con su salida son once ya las bajas que ha oficializado la entidad leonesa hasta la fecha y no van a ser las últimas. Futbolistas como Kevin Presa o Antón Escobar, entre otros, tampoco tienen su futuro asegurado en la capital leonesa. Más de la mitad de la plantilla no continúa en la 2025-26 lo que obliga a Manzanera a reconstruir casi desde cero el equipo para un año donde todos los esfuerzos se centrarán en salvar la categoría.

¿Van tarde?

Algunos aficionados ya han mostrado su preocupación en redes por la lentitud de la Cultural a la hora de anunciar las bajas y las renovaciones. De momento, hasta que terminen con este trámite, no van a presentar a los nuevos fichajes, algunos ya atados desde hace tiempo. Los de Llona comenzarán la pretemporada a principios del mes de julio y, por ahora, no ha trascendido cuál será el grueso de un equipo que poco se va a parecer al del curso anterior. Sin ir más lejos, del frente de ataque actual solo están confirmados Pibe y Manu Justo. Calderón, Samanes, Chacón y Artola ya son historia.

Desde la secretaría técnica se están tomando su tiempo a la hora de anunciar el plan para la 2025-26, tampoco habrá campaña de abonados hasta el próximo mes, aunque se da por hecho que los precios subirán. Habrá que ver finalmente si el club hace un guiño a los socios antiguos y cuánto les supone ese aumento en la cuota.