El conjunto andorrano realizó una sesión en Puente Castro

Día ajetreado el que tuvo este jueves la plantilla del FC Andorra. Las particularidades del desplazamiento a Ponferrada hicieron que hubiera que organizar el día de manera muy diferente a uno normal. A las 04.45 horas partió el autobús desde Andorra la Vella con dirección a Barcelona. Pasadas las nueve de la mañana la expedición tricolor tomaba un vuelo en el aeropuerto del Prat rumbo a La Virgen del Camino, adonde llegaba en torno a las once de la mañana. Después del madrugón, tocó comida y descanso hasta ya bien avanzada la tarde, momento en el que se llevó a cabo la primera de las dos sesiones de entrenamiento dispuestas por el cuerpo técnico encabezado por Beto Company en el Área Deportiva de Puente Castro. La segunda tendrá lugar esta tarde. Acto seguido la expedición viajará por carretera hacia Ponferrada para concentrarse en la capital de El Bierzo en las 24 horas previas al choque decisivo de la temporada.

Beto podría incluir alguna novedad en el 11 de mañana.