Kevin Presa ya es historia en la Cultural

Kevin Presa tampoco seguirá en la Cultural la próxima temporada. El centrocampista, capitán del equipo en los últimos años, se convierte en la duodécima baja del equipo leonés, confirmando la limpia de jugadores que no interesan o han preferido otras ofertas.

"Kevin, ya formas parte de la historia de nuestro club tras una temporada para el recuerdo con el ascenso a LaLiga Hypermotion. El club le agradece su dedicación, profesionalidad y entrega durante su etapa en León y le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro", señala el club en un comunicado.

Y aún habrá más bajas que oficializar en los próximos días, previo a que se empiecen a anunciar los fichajes. Los otros tres jugadores pendientes de conocer su futuro son el delantero Antón Escobar, el central Eneko Satrústegui, pieza fundamental para el técnico Raúl Llona y el centrocampista Sergi Maestre, dada la experiencia en la categoría que pueden aportar al equipo en su vuelta, siete temporadas después, a Segunda División, parece que tendrían sitio en la futura plantilla, negociando previamente las condiciones.