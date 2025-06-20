Carlos Alcaraz elimina a Rinderknech en Queen's

Publicado por Agencias Londres Creado: Actualizado:

Carlos Alcaraz cumplió con su deseo de mejorar el servicio ante el francés Arthur Rinderknech (7-5 y 6-4) y dio una clase con su saque para clasificarse a las semifinales de Queen's por segunda vez en su carrera deportiva. El murciano, después de las casi tres horas y media que se metió entre pecho y espalda ante Jaume Munar, tuvo un día mucho más relajado en Londres al batir al sacador francés Rinderknech. Lo hizo, además, mejorando lo que más le había atormentado ante el mallorquín, su servicio. Ese con el que apenas superaba porcentajes del 50 % en primeros y que entregó en dos ocasiones contra Munar.

"Sí, me siento mucho mejor que el primer día, es obvio", dijo el murciano después de vencer en dos sets a Arthur Rinderknech. «Es lo que intento hacer, cada día mejorar, moverme, pegar la bola mejor. Estoy muy contento de haber jugado a este nivel, era un gran reto, pero estoy muy feliz con el nivel que he dado»."Me siento mejor físicamente. Sinceramente pensaba que hoy me sentiría peor de lo que estoy. Somos tenistas, tenemos que recuperarnos para estar bien al día siguiente. Estoy contento de que haya sido una hora y veinte minutos».

La primera semifinal, que enfrentará a Jiri Lehecka contra Jack Draper, se jugará a las 13.00 hora local, seguida por la de Alcaraz.