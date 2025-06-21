Así fue el partido Ponferradina-Andorra, minuto a minuto
FINAL, FINAL, FINAL... LA DEPORTIVA SE QUEDA SIN ASCENSO A 2ª DIVISIÓN Y SUBE EL FC ANDORRA.
Concluye el encuentro de vuelta con 0-1. La Deportiva se queda a un gol del ascenso a Segunda División.
La Deportiva asedia al FC Andorra
Álex Costa quiere abrirse hueco, sin lograrlo.
Ernesto lo intenta
El local Ernesto llega arriba, pero sin pólvora.
Yeray Cabanzón toma el mando
Los deportivistas ordenados por Yeray Cabanzón llegan una y otra vez arriba.
Lancho lo intenta
Balón en largo de Lancho, que no encuentra rematador.
La Deportiva no cesa en su ataque
Borja Valle pelea por cada balón para ir arriba.
El árbitro añade 6 minutos
6 minutos de prolongación concede el colegiado al choque de vuelta.
Dos jugadores andorranos atendidos
Dos futbolistas visitantes pierden tiempo.
La Deportiva pide penalti por agarrón a Álvaro Bustos, que no concede el colegiado
La grada se torna al árbitro, que no pita pena máxima.
La Deportiva se vuelca en ataque
El equipo berciano lo intenta con balones arriba, para forzar en los últimos minutos un empate que valdría para ascender.
Álvaro Ramón sube el balón
El lateral pone el balón, pero ningún deportivista llega al cuero.
El Andorra aprieta en defensa
La Deportiva va a por todo. El gol tiene que llegar.
Uyyyyy!!! A punto de empatar Yeray para la Deportiva
Yeray Cabanzón dispara y la grada se pone en pie, pero el balón no entra.
Saque de esquina para la Deportiva
Bota el córner Yeray Cabanzón y remata fuera Sibille.
Último cambio en el FC Andorra
Se va Álvaro Martín y salta al césped Álvaro Peña.
Amarilla al visitante Lautaro
El colegiado amonesta a Lautaro de León.
Otra sustitución visitante
Abandona el césped Martí Vilà y salta al campo Iván Rodríguez.
Último cambio en la Deportiva
Se va del campo Pau Ferrer y salta al césped Ernesto.
Amarilla al visitante Alende
El colegiado saca la tarjeta amarilla al jugador del FC Andorra Alende.
Otras dos sustituciones locales
Se va Ger Nóvoa y salta al césped Lancho. También abandona el terreno Doué y Borja Fernández.
La Deportiva ataca en tromba por el empate
Álex Costa se desgasta arriba en busca de igualar el encuentro de vuelta.
Amarilla al visitante Villahermosa
El colegiado amonesta con cartulina amarilla al visitante Villahermosa.
Dos sustituciones en la Deportiva
Abandonan el terreno Andoni López y Esquerdo y entran al campo Álvaro Ramón y Álex Costa.
Doble cambio en el Andorra
Se van Erik Morán y Almpanis y saltan al césped Alende y Josep Cerdà.
La Deportiva se lanza al ataque en busca del ataque
Yeray Cabanzón dispara, pero fuera.
Gol anulado a la Deportiva
El árbitro anula el gol a Borja Valle, a instancias de su asistente que señala fuera de juego.
Penalti a favor del FC Andorra!!! GOOOL de Lautaro en el rechace del lanzamiento de su propia pena máxima
0-1: Se adelanta el FC Andorra con gol de Lautaro en el rechace del portero Andrés Prieto, tras detener el penalti al propio Lautaro.
Uyyyyy!!! El FC Andorra al larguero
Álvaro Martín envía el balón a la madera.
Cartulina amarilla al entrenador local Javi Rey
El árbitro Etayo Herrera amonesta al técnico local Javi Rey.
Falta a Vicente Esquerdo
El equipo deportivista no ceja en su empeño de atacar. El saque de falta, sin incidencias.
Saque de esquina para la Deportiva
La Deportiva sale al ataque en busca del gol, con balón al área de Yeray Cabanzón, que no encuentra un rematador.
Comienza el segundo acto
Ya mueve el balón de nuevo la Deportiva. Vamos Deportiva!!!
El árbitro pita el final de la primera parte
Sin tiempo extra, el colegiado decreta el final de la primera mitad con 0-0.
Sin goles en el marcador
El cuadro blanquiazul domina, pero no llega el gol.
Falta para el FC Andorra
Sergio Molina bota la falta, que despeja a fuera de banda Borja Valle.
La Deportiva busca adelantarse antes del descanso
Marc Bombardó despeja un balón de su defensa ante la insistencia de Pau Ferrer.
La afición berciana se vuelca con su equipo
La hinchada blanquiazul revienta El Toralín para llevar en volandas al equipo berciano.
Erik Morán, muy rocoso
El visitante Erik Morán recupera infinidad de balones en el centro del campo.
Otra pérdida de Doué
El deportivista Doué vuelve a peder un balón muy peligroso, que no es aprovechado por el visitante Villahermosa.
Tarjeta amarilla para Borja Valle
El capitán deportivista llega tarde al balón y comete falta sobre Sergio Molina, que supone la cartulina amarilla para Borja Valle.
Uyyyyy!!!
Esquerdo sobre Pau Ferrer, que no acierta en el remate.
Manu Nieto dispara muy elevado
Buena acción andorrana con Molina sobre Manu Nieto, que dispara muy alto.
Primera llegada del FC Andorra
Álvaro Martín conecta con Lautaro de León, con Ger Nóvoa muy atento al corte.
Pau Ferrer, muy activo arriba
El delantero de la Deportiva a punto de llegar, pero se adelanta Casadesús.
Yeray Cabanzón pierde el balón en la medular
Manu Nieto roba el balón a Yeray Cabanzón cuando se disponía a montar el ataque.
Ger Nóvoa saca el balón de su área
El central del equipo berciano despeja el balón de su defensa.
La Deportiva manda
El equipo berciano controla el juego y el partido.
Saca una falta el Andorra
Molina pega al balón, que se va fuera del marco de Andrés Prieto.
Primer cuarto de hora
Lautaro de León llega, pero se hace con el balón el portero local Andrés Prieto.
Borja Valle pone un balón de gol
El capitán Borja Valle centra un servicio que no encuentra rematador.
Yeray Cabanzón y Andoni López crean peligro
La Deportiva lleva el control el partido y el dominio. La Deportiva quiere adelantarse cuanto antes. Tanto Yeray Cabanzón como Andoni López miran siempre hacia arriba.
La Deportiva va a por la victoria
Muy buena acción del deportivista Doué, sin consecuencias.
El visitante Álvaro Martín, muy activo
El FC Andorra ataca con Álvaro Martín y Manu Nieto.
Uyyyyy!!! Yeray Cabanzón
Buena acción entre Álvaro Bustos y Yeray Cabanzón que se queda en nada.
Pau Ferrer busca el balón arriba
La Deportiva intenta controlar el centro del campo, con balón de Yeray Cabanzón a Pau Ferrer, que corta la defensa andorrana.
Arranca el partidazo
Ya se mueve el balón.
A punto de comenzar el partido por el ascenso
Ambiente espectacular en El Toralín.
Los árbitros del partido, aplaudidos
Los colegiados encabezados por Etayo Herrera, ovacionados en El Toralín.
Balcones con banderas deportivistas
Los balcones con las banderas de la SD Ponferradina.
Amigos y rivales
Josep Cerdà y Markel Lozano jugaron juntos en la Deportiva y hoy serán rivales.
Piqué con sus jugadores en El Toralín
El propietario del FC Andorra dialoga con los futbolistas de la plantilla.
La afición de la Deportiva recibe al equipo
La hinchada blanquiazul ovaciona a la plantilla deportivista al grito: Deportiva, Deportiva, Deportiva!!!
Prolegómenos prepartido
Gerard Piqué exhibió protagonismo, comiendo en el Restaurante Las Muxas.
LA PREVIA
La Deportiva se juega en El Toralín el ascenso a Segunda División ante el FC Andorra con la ventaja que le da el 1-1 del primer encuentro en el Principado, lo que le permite que le valgan dos de los tres resultados, la victoria por el resultado que sea y la igualada, caso de mantenerse en el tiempo reglamentado y el periodo de 30 minutos de prórroga, sin ser necesarios los lanzamientos de penas máximas.
ALINEACIONES
SD PONFERRADINA: Prieto; Carrique, Sibille, Ger Nóvoa, Andoni López; Doué, Esquerdo; Yeray, Borja Valle, Álvaro Bustos; y Pau Ferrer.
FC ANDORRA: Ratti; Casadesús, Bombardó, Sergio Molina, Martí Vilà; Erik Morán, Villahermosa; Manu Nieto, Alvaro Martín, Almpanis; y Lautaro de León.
ÁRBITRO: Gorka Etayo Herrera (Comité Vasco).