Así fue el partido Ponferradina-Andorra, minuto a minuto

Partido de la Ponferradina contra el Andorra.DL

90+6' FINAL, FINAL, FINAL... LA DEPORTIVA SE QUEDA SIN ASCENSO A 2ª DIVISIÓN Y SUBE EL FC ANDORRA. Concluye el encuentro de vuelta con 0-1. La Deportiva se queda a un gol del ascenso a Segunda División.

90+6' La Deportiva asedia al FC Andorra Álex Costa quiere abrirse hueco, sin lograrlo.

90+5' Ernesto lo intenta El local Ernesto llega arriba, pero sin pólvora.

90+4' Yeray Cabanzón toma el mando Los deportivistas ordenados por Yeray Cabanzón llegan una y otra vez arriba.

90+3' Lancho lo intenta Balón en largo de Lancho, que no encuentra rematador.

90+2' La Deportiva no cesa en su ataque Borja Valle pelea por cada balón para ir arriba.

90' El árbitro añade 6 minutos 6 minutos de prolongación concede el colegiado al choque de vuelta.

90' Dos jugadores andorranos atendidos Dos futbolistas visitantes pierden tiempo.

88' La Deportiva pide penalti por agarrón a Álvaro Bustos, que no concede el colegiado La grada se torna al árbitro, que no pita pena máxima.

87' La Deportiva se vuelca en ataque El equipo berciano lo intenta con balones arriba, para forzar en los últimos minutos un empate que valdría para ascender.

86' Álvaro Ramón sube el balón El lateral pone el balón, pero ningún deportivista llega al cuero.

84' El Andorra aprieta en defensa La Deportiva va a por todo. El gol tiene que llegar.

83' Uyyyyy!!! A punto de empatar Yeray para la Deportiva Yeray Cabanzón dispara y la grada se pone en pie, pero el balón no entra.

81' Saque de esquina para la Deportiva Bota el córner Yeray Cabanzón y remata fuera Sibille.

80' Último cambio en el FC Andorra Se va Álvaro Martín y salta al césped Álvaro Peña.

78' Amarilla al visitante Lautaro El colegiado amonesta a Lautaro de León.

77' Otra sustitución visitante Abandona el césped Martí Vilà y salta al campo Iván Rodríguez.

76' Último cambio en la Deportiva Se va del campo Pau Ferrer y salta al césped Ernesto.

75' Amarilla al visitante Alende El colegiado saca la tarjeta amarilla al jugador del FC Andorra Alende.

73' Otras dos sustituciones locales Se va Ger Nóvoa y salta al césped Lancho. También abandona el terreno Doué y Borja Fernández.

70' La Deportiva ataca en tromba por el empate Álex Costa se desgasta arriba en busca de igualar el encuentro de vuelta.

67' Amarilla al visitante Villahermosa El colegiado amonesta con cartulina amarilla al visitante Villahermosa.

65' Dos sustituciones en la Deportiva Abandonan el terreno Andoni López y Esquerdo y entran al campo Álvaro Ramón y Álex Costa.

64' Doble cambio en el Andorra Se van Erik Morán y Almpanis y saltan al césped Alende y Josep Cerdà.

63' La Deportiva se lanza al ataque en busca del ataque Yeray Cabanzón dispara, pero fuera.

61' Gol anulado a la Deportiva El árbitro anula el gol a Borja Valle, a instancias de su asistente que señala fuera de juego.

55' Penalti a favor del FC Andorra!!! GOOOL de Lautaro en el rechace del lanzamiento de su propia pena máxima 0-1: Se adelanta el FC Andorra con gol de Lautaro en el rechace del portero Andrés Prieto, tras detener el penalti al propio Lautaro.

53' Uyyyyy!!! El FC Andorra al larguero Álvaro Martín envía el balón a la madera.

52' Cartulina amarilla al entrenador local Javi Rey El árbitro Etayo Herrera amonesta al técnico local Javi Rey.

51' Falta a Vicente Esquerdo El equipo deportivista no ceja en su empeño de atacar. El saque de falta, sin incidencias.

48' Saque de esquina para la Deportiva La Deportiva sale al ataque en busca del gol, con balón al área de Yeray Cabanzón, que no encuentra un rematador.

46' Comienza el segundo acto Ya mueve el balón de nuevo la Deportiva. Vamos Deportiva!!!

45' El árbitro pita el final de la primera parte Sin tiempo extra, el colegiado decreta el final de la primera mitad con 0-0.

44' Sin goles en el marcador El cuadro blanquiazul domina, pero no llega el gol.

42' Falta para el FC Andorra Sergio Molina bota la falta, que despeja a fuera de banda Borja Valle.

41' La Deportiva busca adelantarse antes del descanso Marc Bombardó despeja un balón de su defensa ante la insistencia de Pau Ferrer.

40' La afición berciana se vuelca con su equipo La hinchada blanquiazul revienta El Toralín para llevar en volandas al equipo berciano.

38' Erik Morán, muy rocoso El visitante Erik Morán recupera infinidad de balones en el centro del campo.

37' Otra pérdida de Doué El deportivista Doué vuelve a peder un balón muy peligroso, que no es aprovechado por el visitante Villahermosa.

36' Tarjeta amarilla para Borja Valle El capitán deportivista llega tarde al balón y comete falta sobre Sergio Molina, que supone la cartulina amarilla para Borja Valle.

33' Uyyyyy!!! Esquerdo sobre Pau Ferrer, que no acierta en el remate.

32' Manu Nieto dispara muy elevado Buena acción andorrana con Molina sobre Manu Nieto, que dispara muy alto.

30' Primera llegada del FC Andorra Álvaro Martín conecta con Lautaro de León, con Ger Nóvoa muy atento al corte.

28' Pau Ferrer, muy activo arriba El delantero de la Deportiva a punto de llegar, pero se adelanta Casadesús.

26' Yeray Cabanzón pierde el balón en la medular Manu Nieto roba el balón a Yeray Cabanzón cuando se disponía a montar el ataque.

23' Ger Nóvoa saca el balón de su área El central del equipo berciano despeja el balón de su defensa.

20' La Deportiva manda El equipo berciano controla el juego y el partido.

17' Saca una falta el Andorra Molina pega al balón, que se va fuera del marco de Andrés Prieto.

15' Primer cuarto de hora Lautaro de León llega, pero se hace con el balón el portero local Andrés Prieto.

14' Borja Valle pone un balón de gol El capitán Borja Valle centra un servicio que no encuentra rematador.

11' Yeray Cabanzón y Andoni López crean peligro La Deportiva lleva el control el partido y el dominio. La Deportiva quiere adelantarse cuanto antes. Tanto Yeray Cabanzón como Andoni López miran siempre hacia arriba.

10' La Deportiva va a por la victoria Muy buena acción del deportivista Doué, sin consecuencias.

7' El visitante Álvaro Martín, muy activo El FC Andorra ataca con Álvaro Martín y Manu Nieto.

5' Uyyyyy!!! Yeray Cabanzón Buena acción entre Álvaro Bustos y Yeray Cabanzón que se queda en nada.

3' Pau Ferrer busca el balón arriba La Deportiva intenta controlar el centro del campo, con balón de Yeray Cabanzón a Pau Ferrer, que corta la defensa andorrana.

1' Arranca el partidazo Ya se mueve el balón.

A punto de comenzar el partido por el ascenso Ambiente espectacular en El Toralín.

Los árbitros del partido, aplaudidos Los colegiados encabezados por Etayo Herrera, ovacionados en El Toralín.

Balcones con banderas deportivistas Los balcones con las banderas de la SD Ponferradina.

Amigos y rivales Josep Cerdà y Markel Lozano jugaron juntos en la Deportiva y hoy serán rivales.

Piqué con sus jugadores en El Toralín El propietario del FC Andorra dialoga con los futbolistas de la plantilla.

La afición de la Deportiva recibe al equipo La hinchada blanquiazul ovaciona a la plantilla deportivista al grito: Deportiva, Deportiva, Deportiva!!!

Prolegómenos prepartido Gerard Piqué exhibió protagonismo, comiendo en el Restaurante Las Muxas.

LA PREVIA La Deportiva se juega en El Toralín el ascenso a Segunda División ante el FC Andorra con la ventaja que le da el 1-1 del primer encuentro en el Principado, lo que le permite que le valgan dos de los tres resultados, la victoria por el resultado que sea y la igualada, caso de mantenerse en el tiempo reglamentado y el periodo de 30 minutos de prórroga, sin ser necesarios los lanzamientos de penas máximas.