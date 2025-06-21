Diario de León

Así fue el partido Ponferradina-Andorra, minuto a minuto

Ponferradina

Ponferradina

Finalizado

0

1

Andorra

Andorra

Lautaro (55')

Árbitro: Etayo Herrera (Comité Vasco)
Partido de la Ponferradina contra el Andorra.

Partido de la Ponferradina contra el Andorra.

FINAL, FINAL, FINAL... LA DEPORTIVA SE QUEDA SIN ASCENSO A 2ª DIVISIÓN Y SUBE EL FC ANDORRA.

Concluye el encuentro de vuelta con 0-1. La Deportiva se queda a un gol del ascenso a Segunda División.

La Deportiva asedia al FC Andorra

Álex Costa quiere abrirse hueco, sin lograrlo.

Ernesto lo intenta

El local Ernesto llega arriba, pero sin pólvora.

Yeray Cabanzón toma el mando

Los deportivistas ordenados por Yeray Cabanzón llegan una y otra vez arriba.

Lancho lo intenta

Balón en largo de Lancho, que no encuentra rematador.

La Deportiva no cesa en su ataque

Borja Valle pelea por cada balón para ir arriba.

El árbitro añade 6 minutos

6 minutos de prolongación concede el colegiado al choque de vuelta.

Dos jugadores andorranos atendidos

Dos futbolistas visitantes pierden tiempo.

La Deportiva pide penalti por agarrón a Álvaro Bustos, que no concede el colegiado

La grada se torna al árbitro, que no pita pena máxima.

La Deportiva se vuelca en ataque

El equipo berciano lo intenta con balones arriba, para forzar en los últimos minutos un empate que valdría para ascender.

Álvaro Ramón sube el balón

El lateral pone el balón, pero ningún deportivista llega al cuero.

El Andorra aprieta en defensa

La Deportiva va a por todo. El gol tiene que llegar.

Uyyyyy!!! A punto de empatar Yeray para la Deportiva

Yeray Cabanzón dispara y la grada se pone en pie, pero el balón no entra.

Saque de esquina para la Deportiva

Bota el córner Yeray Cabanzón y remata fuera Sibille.

Último cambio en el FC Andorra

Se va Álvaro Martín y salta al césped Álvaro Peña.

Amarilla al visitante Lautaro

El colegiado amonesta a Lautaro de León.

Otra sustitución visitante

Abandona el césped Martí Vilà y salta al campo Iván Rodríguez.

Último cambio en la Deportiva

Se va del campo Pau Ferrer y salta al césped Ernesto.

Amarilla al visitante Alende

El colegiado saca la tarjeta amarilla al jugador del FC Andorra Alende.

Otras dos sustituciones locales

Se va Ger Nóvoa y salta al césped Lancho. También abandona el terreno Doué y Borja Fernández.

La Deportiva ataca en tromba por el empate

Álex Costa se desgasta arriba en busca de igualar el encuentro de vuelta.

Amarilla al visitante Villahermosa

El colegiado amonesta con cartulina amarilla al visitante Villahermosa.

Dos sustituciones en la Deportiva

Abandonan el terreno Andoni López y Esquerdo y entran al campo Álvaro Ramón y Álex Costa.

Doble cambio en el Andorra

Se van Erik Morán y Almpanis y saltan al césped Alende y Josep Cerdà.

La Deportiva se lanza al ataque en busca del ataque

Yeray Cabanzón dispara, pero fuera.

Gol anulado a la Deportiva

El árbitro anula el gol a Borja Valle, a instancias de su asistente que señala fuera de juego.

Penalti a favor del FC Andorra!!! GOOOL de Lautaro en el rechace del lanzamiento de su propia pena máxima

0-1: Se adelanta el FC Andorra con gol de Lautaro en el rechace del portero Andrés Prieto, tras detener el penalti al propio Lautaro.

Uyyyyy!!! El FC Andorra al larguero

Álvaro Martín envía el balón a la madera.

Cartulina amarilla al entrenador local Javi Rey

El árbitro Etayo Herrera amonesta al técnico local Javi Rey.

Falta a Vicente Esquerdo

El equipo deportivista no ceja en su empeño de atacar. El saque de falta, sin incidencias.

Saque de esquina para la Deportiva

La Deportiva sale al ataque en busca del gol, con balón al área de Yeray Cabanzón, que no encuentra un rematador.

Comienza el segundo acto

Ya mueve el balón de nuevo la Deportiva. Vamos Deportiva!!!

El árbitro pita el final de la primera parte

Sin tiempo extra, el colegiado decreta el final de la primera mitad con 0-0.

Sin goles en el marcador

El cuadro blanquiazul domina, pero no llega el gol.

Falta para el FC Andorra

Sergio Molina bota la falta, que despeja a fuera de banda Borja Valle.

La Deportiva busca adelantarse antes del descanso

Marc Bombardó despeja un balón de su defensa ante la insistencia de Pau Ferrer.

La afición berciana se vuelca con su equipo

La hinchada blanquiazul revienta El Toralín para llevar en volandas al equipo berciano.

Erik Morán, muy rocoso

El visitante Erik Morán recupera infinidad de balones en el centro del campo.

Otra pérdida de Doué

El deportivista Doué vuelve a peder un balón muy peligroso, que no es aprovechado por el visitante Villahermosa.

Tarjeta amarilla para Borja Valle

El capitán deportivista llega tarde al balón y comete falta sobre Sergio Molina, que supone la cartulina amarilla para Borja Valle.

Uyyyyy!!!

Esquerdo sobre Pau Ferrer, que no acierta en el remate.

Manu Nieto dispara muy elevado

Buena acción andorrana con Molina sobre Manu Nieto, que dispara muy alto.

Primera llegada del FC Andorra

Álvaro Martín conecta con Lautaro de León, con Ger Nóvoa muy atento al corte.

Pau Ferrer, muy activo arriba

El delantero de la Deportiva a punto de llegar, pero se adelanta Casadesús.

Yeray Cabanzón pierde el balón en la medular

Manu Nieto roba el balón a Yeray Cabanzón cuando se disponía a montar el ataque.

Ger Nóvoa saca el balón de su área

El central del equipo berciano despeja el balón de su defensa.

La Deportiva manda

El equipo berciano controla el juego y el partido.

Saca una falta el Andorra

Molina pega al balón, que se va fuera del marco de Andrés Prieto.

Primer cuarto de hora

Lautaro de León llega, pero se hace con el balón el portero local Andrés Prieto.

Borja Valle pone un balón de gol

El capitán Borja Valle centra un servicio que no encuentra rematador.

Yeray Cabanzón y Andoni López crean peligro

La Deportiva lleva el control el partido y el dominio. La Deportiva quiere adelantarse cuanto antes. Tanto Yeray Cabanzón como Andoni López miran siempre hacia arriba.

La Deportiva va a por la victoria

Muy buena acción del deportivista Doué, sin consecuencias.

El visitante Álvaro Martín, muy activo

El FC Andorra ataca con Álvaro Martín y Manu Nieto.

Uyyyyy!!! Yeray Cabanzón

Buena acción entre Álvaro Bustos y Yeray Cabanzón que se queda en nada.

Pau Ferrer busca el balón arriba

La Deportiva intenta controlar el centro del campo, con balón de Yeray Cabanzón a Pau Ferrer, que corta la defensa andorrana.

Arranca el partidazo

Ya se mueve el balón.

A punto de comenzar el partido por el ascenso

Ambiente espectacular en El Toralín.

Los árbitros del partido, aplaudidos

Los colegiados encabezados por Etayo Herrera, ovacionados en El Toralín.

Balcones con banderas deportivistas

Los balcones con las banderas de la SD Ponferradina.

Amigos y rivales

Josep Cerdà y Markel Lozano jugaron juntos en la Deportiva y hoy serán rivales.

Piqué con sus jugadores en El Toralín

El propietario del FC Andorra dialoga con los futbolistas de la plantilla.

La afición de la Deportiva recibe al equipo

La hinchada blanquiazul ovaciona a la plantilla deportivista al grito: Deportiva, Deportiva, Deportiva!!!

Prolegómenos prepartido

Gerard Piqué exhibió protagonismo, comiendo en el Restaurante Las Muxas.

LA PREVIA

La Deportiva se juega en El Toralín el ascenso a Segunda División ante el FC Andorra con la ventaja que le da el 1-1 del primer encuentro en el Principado, lo que le permite que le valgan dos de los tres resultados, la victoria por el resultado que sea y la igualada, caso de mantenerse en el tiempo reglamentado y el periodo de 30 minutos de prórroga, sin ser necesarios los lanzamientos de penas máximas.

ALINEACIONES

SD PONFERRADINA: Prieto; Carrique, Sibille, Ger Nóvoa, Andoni López; Doué, Esquerdo; Yeray, Borja Valle, Álvaro Bustos; y Pau Ferrer.

FC ANDORRA: Ratti; Casadesús, Bombardó, Sergio Molina, Martí Vilà; Erik Morán, Villahermosa; Manu Nieto, Alvaro Martín, Almpanis; y Lautaro de León.

ÁRBITRO:​ Gorka Etayo Herrera (Comité Vasco).

