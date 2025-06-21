Javi Rey: «El club volverá a Segunda, pero ahora toca pasar un duelo»

Publicado por Redacción Redacción Creado: Actualizado:

Comparecencia, la del todavía entrenador de la SD Ponferradina, con sabor a despedida. «Imposible pensar en el futuro. Voy a estar muy jodido, pero la vida ya me dio muchas ostias y siempre me levanté. Había mucho en juego a nivel personal y profesional. Hay que analizar todo de manera global, pero todas las partes del club. Es justo que se valore a estos jugadores por once meses, no por el partido ante el Andorra. Esto es como una pareja, hay dos partes. Vengo de muy abajo y me siento en deuda con la Ponferradina. Seguro que este club vuelve al fútbol profesional, yo no tengo contrato, acabo el 30 de junio, pero me gustan los retos», dijo Javi Rey.

En cuanto al partido, comentó que «estuvimos muy bien hasta el 37, presionamos muy arriba, pero luego estuvimos muy acelerados en la recuperación y a la hora de crear. Son detalles en una eliminatoria igualada contra un equipazo como es el Andorra. No es el momento de analizar lo futbolístico sino lo emocional. Para mí no es nada sencillo. Felicito al rival por el ascenso y a mis jugadores porque hemos generado esta familia y la pena es que este cuento no tiene un final feliz», dijo.

Sobre la afición, comentó que «fue muy emocionante ver a la gente reconocer el trabajo del equipo, ahora toca pasar un duelo, esto no se recupera en un día, no sé cuándo nos levantaremos, pero con esta derrota estamos en el suelo. He dicho que fui muy feliz en este vestuario».