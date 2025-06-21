Borja Valle: «No es un fracaso, hay que valorar el camino»

Publicado por Redacción Redacción Creado: Actualizado:

Borja Valle dio la cara tras el jarro de agua fría para la SD Ponferradina. El capitán, al margen de la decepción por la derrota ante el FC Andorra (0-1) que les arrebataba el ascenso a Segunda División remarcó la importancia de «valorar el camino y el viaje realizado durante la temporada que ha sido maravilloso", dijo.

El delantero berciano, que reiteró que, desde su punto de vista, no suponía «un fracaso", comentó que tenían la certeza de que lograrían el objetivo del ascenso «porque la fe estaba encima de la mesa y todos lo creíamos al cien por cien", comentó. Valle abogó por mantener la estructura, tanto de la plantilla, como del cuerpo técnico, con Javier Rey como técnico para volver a intentar, la próxima temporada, pelear por el ascenso después de quedarse tan cerca, tanto durante la Liga regular, como en la fase de ascenso.

Eduardo Domínguez

Por su parte, el director general de la SD Ponferradina, Eduardo Domínguez, aseguró estar «muy triste, fue muy duro. Hubo momentos que parecía imposible llegar aquí, llegamos, luchamos, nos ilusionamos y morimos en la orilla, pero llegamos aunque finalmente no pudo ser», subrayó.

«Agradecemos el apoyo que recibimos todos los días y sobre todo en las circunstancias importantes como era el partido de este sábado. Eso da fuerzas para luchar y continuar. Siempre ha habido clubes con presupuestos más altos que el nuestro y conseguimos ascender cuatro veces. El dinero es importante, pero no es esencial», aclaró. «Es pronto para pensar en la próxima temporada porque estamos procesando la decepción».