El Toralín a rebosar vive una tarde muy amarga

Las lágrimas inundaron El Toralín en la noche de este sábado que se presagiaba como un nuevo éxito de la Deportiva para retornar a Segunda División ante su gente en El Toralín. La ilusión generada durante las últimas semanas se tornó en amarga realidad cuando el colegiado decretó el final del partido y el que lo celebró fue el rival.

El Toralín registró la mejor entrada de la temporada con 8.492 aficionados. Un mosaico señalaba el camino: los héroes de los cuatro ascensos empujaban a la Deportiva al fútbol profesional.

El estadio estaba teñido de blanco y azul y mientras las cosas fueron empatadas, la sensación era de expectación y de nervios. Pero cuando marcó el FC Andorra, el personal miraba una y otra vez el reloj, porque el tiempo pasaba muy deprisa. Y la desesperación se apoderaba de una grada que cada vez veía alejarse más el ascenso. Porque aunque el equipo trató de volcarse, las ocasiones claras no llegaron. Y cuando el colegiado decretó el final en el minuto 97, los jugadores cayeron destrozados y el público lloró por no poder conseguir otro ascenso a Segunda División.