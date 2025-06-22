Los Hispanos júnior siguen vivos

No está siendo un campeonato del mundo sencillo para los Hispanos júnior. Los pupilos de Javi Fernández pasan a la conocida como 'main round' segundos de grupo tras perder por la mínima ante una potente selección de Egipto en el último duelo de la fase preliminatoria 29-30. La buena noticia, por supuesto, que la selección española —de la que forman parte los ademaristas Álvaro Pérez y Javi Miñambres— sigue viva y coleando. La mala, que se quedan sin margen de error en los partidos que deberán disputar este lunes y martes.

Los españoles firmaron un primer tiempo igualadísimo, marcado por el orden defensivo y la tensión en cada acción. Egipto se adelantó en los compases finales gracias a un penalti transformado por Mohamed Elbattawi (11-12), pero España reaccionó a tiempo con un gol clave de Víctor Romero que selló el empate a 16. La tarjeta roja directa al dorsal 99 egipcio en el último minuto no fue suficiente para desnivelar un parcial muy táctico, como señala la RFEBM. En la segunda parte, Alejandro Pisonero rompió el hielo con el primer tanto, aunque el guion se mantuvo similar al del primer tiempo: igualdad máxima y alternancias constantes en el marcador. España llegó a ponerse dos arriba en el minuto 40, pero la exclusión de Pablo Guijarro volvió a equilibrar la balanza. A falta de diez minutos, Egipto tomó ventaja (27-28) y su guardameta fue clave bajo palos, desbaratando varios intentos españoles.

Con el 28-29 en el marcador, Ian Barrufet no falló desde los siete metros e igualó el duelo en los compases finales. Sin embargo, tras un tiempo muerto solicitado por el seleccionador egipcio a falta de segundos, un último tanto africano selló el definitivo 29-30 y dejó a España como segunda de grupo.

Fichajes

Por otra parte, en lo que al Abanca Ademar se refiere, el club continúa a la espera de cerrar mínimo a un extremo derecho de garantías que supla a Carlos Álvarez. Gonzalo Pérez es el preferido para esa posición, ya nadie lo esconde, pero falta que las dos partes lleguen a un acuerdo. Habrá que ver también si necesitan a otro extremo izquierdo.