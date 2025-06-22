Itahisa Castillo y Mireia Díez renuevan con el Caja Rural Cleba

El Caja Rural Cleba continúa oficializando renovaciones para la próxima temporada. Tal y como ya aseguró Leo Álvarez, «la mayor parte de la plantilla de este curso» seguirá en el equipo. Dos piezas claves como son Itahisa Castillo y Mireia Díez amplían su vinculación un año más. «Una de nuestras grandes goleadoras esta temporada, pieza clave en el equipo y protagonista de un gran año. Estamos muy contentos de seguir creciendo juntos en la Honor Oro», comenta el Cleba sobre Castillo. En cuanto a Díez se aseguran «una jugadora importante desde el pivote, que suma ya varias campañas y aporta experiencia y compromiso».