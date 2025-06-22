Serrano, plata por partida doble en el Europeo Máster

José Antonio Serrano sigue sumando éxitos y medallas a sus vitrinas. En esta ocasión por partida doble en el Campeonato de Europa de Trail Running Master celebrado en Italia.

Nicolosi acogió a los master en el trail running. Esta especialidad no solo certifica el entrenamiento de los atletas, como en el resto de especialidades del atletismo, sino que una serie de factores más entran en juego. La ladera sur del Etna fue el escenario donde se desarrolló la competición que, a lo largo de tres intensos días, se llenó de corredores ansiosos por vencer a la montaña y, bien a nivel individual o por equipos, acceder al podio que iba a inmortalizar a los mejores. La primera jornada el turno era para la denominada Vertical Run que ascendía hasta cerca del borde del principal cráter del volcán, dejando unas vistas impresionantes al alcance de los ojos de los afortunados que participaron en la ascensión. Y ahí José Antonio serrano iba a colgarse la primera de las medallas en juego con una destacada puesta en escena en la categoría M70 que le reportaba la medalla de plata. En la segunda esperaba la competición más larga del programa, pues los 29 kilómetros de su recorrido iban a ser una verdadera prueba de fuego para los competidores, ya que especialmente los ‘repetidores’ habrían de notar el cansancio acumulado en las piernas. La carrera se llevaba a cabo en el interior del Parque del Etna, desde el Refugio de la Ginestra, Monte Concilio, Monte Gemmellaro, cruzando coladas de lava, zonas boscosas, chimeneas volcánicas, superficies arenosas y bosques de pinos hasta el corazón del volcán, prometía emociones fuertes. Y nuevamente Serrano era uno de los atletas destacados logrando el leonés apuntarse su segunda presea, en esta ocasión como en el día precedente en la Vertical Run, también de plata.