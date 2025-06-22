La plata exige una plantilla de Segunda

Limpia casi total en la plantilla de la Cultural para acometer un curso vital para asentar al equipo en Segunda División.L. DE LA MATA

La Cultural piensa cerrar esta semana la lista definitiva de los jugadores que siguen del pasado ejercicio deportivo 2024-2025, tras la renovación del guardameta Miguel Bañuz, a la que ya se unieron previamente los defensas Víctor García y Quique Fornos, además del mediocentro Javier Fernández «Bicho», el extremo Pibe y el delantero Manu Justo. También hay que tener en cuenta a los que ampliaron su contrato hasta 2027, como los defensas Guzmán Ortega y Rodri Suárez, además del centrocampista Adrián Ruiz, a los que el propio club leonés comunicará su destino inmediato, al igual que a los que regresan a la entidad después de su cesión, David López del CD Illescas (al Atlético Astorga de Segunda Federación al que probablemente irá cedido tras su reciente renovación de contrato) y Nico Toca de la Gimnástica de Torrelavega.

El club culturalista espera comunicar cuanto antes las renovaciones bien encaminadas del defensa central Eneko Satrústegui y el mediocentro Sergi Maestre, que aún no se han oficializado.

En cuanto al capítulo de salidas, la Cultural ya ha hecho oficiales y confirmadas las de los futbolistas que no siguen del equipo del ascenso a Segunda División, cumpliéndose lo publicado por Diario de León con el título de «Limpia total»: Amigo, Víctor Ruiz, Carlos Calderón, Txus Alba, Ian Martínez, Santi Samanes, Álvaro Martínez, Lanchi, Diego Barri, Juan Artola y el capitán Kevin Presa, son los anunciados de momento, además de Luis Chacón, que regresó al Deportivo de La Coruña tras su cesión por la temporada que acaba de concluir. Y aún resta por oficializar la de Antón Escobar.

Muy pronto se dará a conocer el primer fichaje culturalista. Será Rafa Tresaco (Sabiñánigo, 2000), procedente del Zamora CF y que ya sabe golear en el Reino de León, al anotar el 0-1 en el minuto 72, aunque empató la Cultural en el añadido (1-1).