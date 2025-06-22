La plata exige una plantilla de Segunda
FÚTBOL PROFESIONAL. La Cultural cierra esta semana la lista de los que siguen tras Bañuz, Víctor García, Fornos, Bicho, Pibe y Manu Justo junto a Rodri, Guzmán y Adrián con contrato hasta 2027, que el club dirá dónde juegan
La Cultural piensa cerrar esta semana la lista definitiva de los jugadores que siguen del pasado ejercicio deportivo 2024-2025, tras la renovación del guardameta Miguel Bañuz, a la que ya se unieron previamente los defensas Víctor García y Quique Fornos, además del mediocentro Javier Fernández «Bicho», el extremo Pibe y el delantero Manu Justo. También hay que tener en cuenta a los que ampliaron su contrato hasta 2027, como los defensas Guzmán Ortega y Rodri Suárez, además del centrocampista Adrián Ruiz, a los que el propio club leonés comunicará su destino inmediato, al igual que a los que regresan a la entidad después de su cesión, David López del CD Illescas (al Atlético Astorga de Segunda Federación al que probablemente irá cedido tras su reciente renovación de contrato) y Nico Toca de la Gimnástica de Torrelavega.
El club culturalista espera comunicar cuanto antes las renovaciones bien encaminadas del defensa central Eneko Satrústegui y el mediocentro Sergi Maestre, que aún no se han oficializado.
En cuanto al capítulo de salidas, la Cultural ya ha hecho oficiales y confirmadas las de los futbolistas que no siguen del equipo del ascenso a Segunda División, cumpliéndose lo publicado por Diario de León con el título de «Limpia total»: Amigo, Víctor Ruiz, Carlos Calderón, Txus Alba, Ian Martínez, Santi Samanes, Álvaro Martínez, Lanchi, Diego Barri, Juan Artola y el capitán Kevin Presa, son los anunciados de momento, además de Luis Chacón, que regresó al Deportivo de La Coruña tras su cesión por la temporada que acaba de concluir. Y aún resta por oficializar la de Antón Escobar.
Muy pronto se dará a conocer el primer fichaje culturalista. Será Rafa Tresaco (Sabiñánigo, 2000), procedente del Zamora CF y que ya sabe golear en el Reino de León, al anotar el 0-1 en el minuto 72, aunque empató la Cultural en el añadido (1-1).