Los asientos del Reino serán pintados de rojo tras una limpieza integral

El Reino de León ya está manos a las obra para efectuar reformas importantes y una limpieza-lavado a fondo, aprovechando el ascenso a Segunda División para que sea un estadio digno del fútbol profesional, que esté en perfecto estado justo cuando arranque el campeonato de Liga el fin de semana del 17 de agosto. Es necesario acometer las reformas de varias zonas del estadio que en estos momentos están llenas de deficiencias. Responsables de la Liga de Fútbol Profesional ya pasaron revista a las instalaciones en dos ocasiones en las últimas semanas, con el único objetivo de que el campo municipal presente las mejores condiciones, tanto en el exterior como en el interior del mismo. En cuanto a los asientos del Reino de León lucirán el color rojo, según anunció la consejera ejecutiva de la Cultural, Natichu Alvarado, en el pregón de las fiestas de San Juan y San Pedro como factor sorpresa que se había prometido en fechas precedentes.

Es preciso que se ejecuten reformas inmediatas y de limpieza a fondo de los asientos, baños, cabinas y zonas de prensa, además de reparar la gran cantidad de goteras que hay en el estadio, junto a otras deficiencias importantes. Los asientos de la afición en todas las zonas del estadio necesitan ser pintados y reparar los que estén en mal estado. La mayoría de los asientos necesitan una limpieza íntegra, porque tienen la suciedad impregnada y algunos de ellos cambiarlos porque están destrozados.