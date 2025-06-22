Alcaraz no se cansa de ganar y reina en Queen's

FOTODELDIA LONDON (United Kingdom), 22/06/2025.- El tenista español Carlos Alcaraz con el trofeo tras vencer este domingo al checo Jiri Lehecka en la final del torneo de tenis Queen's Club Championships en Londres, Gran Bretaña. Alcaraz conquistó Queen's por segunda vez en su carrera al derrotar al checo Jiri Lehecka por 7-5, 6-7 (5) y 6-2. EFE/EPA/ANDY RAINEFE

Carlos Alcaraz se ha convertido en una máquina de ganar. Este domingo, en una intensa final ante el checo Jiri Lehecka (7-5, 6-7 (5) y 6-2), el murciano conquistó su cuatro título en los últimos cinco torneos que ha jugado, elevó a cuatro la cifra de entorchados que tiene en hierba y demostró que no hay nadie que vaya a llegar a Wimbledon mejor preparado que él.

Mientras Jannik Sinner perdió en su segundo partido en Halle y Novak Djokovic se ha tomado vacaciones después de Roland Garros, Alcaraz apenas desconectó un par de días antes de llegar al pasto y continuar con su magistral estado de forma. En Queen's no solo ha alcanzado la quinta final en sus últimos cinco torneos, sino que también ha levantado su título número 21 y ha alargado su racha de triunfos hasta los 18 consecutivos, además de haber experimentado una sorprendente y amenazadora mejoría con el servicio.

Tras batir su recórd de 'aces' en el duelo ante Roberto Bautista, dejando la cifra en 15, lo volvió a superar contra Lehecka, poniendo ahora 18 en el casillero. El de El Palmar ha dado con la tecla necesaria para dominar aún más en esta superficie y su servicio ahora le permite sets como el primero, en el que solo cedió cuatro puntos y gano el 89 % de primeros servicios.

No desaprovechó el hueco que le dejó Lehecka con 5-5 y decantó la final a su favor. Visto su nivel, la final apuntaba a un triunfo por la vía rápida, pero Lehecka, que no bajó su tenis en ningún momento, resistió hasta un 'tie break' donde ahora fue Alcaraz el que se equivocó.

Segundos después de dibujar uno de los mejores puntos del torneo con una pelota excavada del suelo y un globo espectacular, Alcaraz hizo una inoportuna doble falta que dejó a Lehecka con 6-5 y saque. Lejos de ponerse nervioso, lo certificó con un servicio imposible y extendió la final otro set.

Encajar el golpe mental Ahora parecía ser Lehecka el que tenía ventaja, pero Alcaraz encajó el golpe mental, recuperó la efectividad con el servicio y siguió el mismo guion del primer parcial. Cuando Lehecka flaqueó, él mordería. Así llegó la rotura a favor y el 3-1 del que ya no se bajaría. El centroeuropeo se desinfló y Alcaraz agarró el cuarto título en pasto de su carrera.

Son ya 21 para el murciano, que aspira a superar a todos los tenistas en activo a excepción de Djokovic, que tiene 100 en su palmarés. Alcaraz, además de la preparación para Wimbledon, que comienza el próximo lunes 30 de junio, recorta a 1.030 puntos la distancia con Jannik Sinner en el número uno.

Este Queen's es su quinto título del año tras Róterdam, Montecarlo, Roma y Roland Garros y le fortalece como mejor tenista del año, con 6.240 puntos, 2.240 puntos más que Sinner en la carrera a Turín.

"Vine aquí sin expectativas", declaró el campeón, que hace apenas dos semanas estaba compitiendo durante cinco horas y media ante Sinner en la final de París. "Solo quería prepararme lo antes posible para la hierba, pero este es un torneo muy especial para mí y estoy muy contento de haberlo ganado por segunda vez", añadió.