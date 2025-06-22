Los grupos se definirán el día 30

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Un reparto norte-sur con incógnitas. Ésa es la principal opción para la composición de grupos de la 1ª RFEF 2025-2026. Equipos como UD Ibiza, Villarreal B o Tenerife podrían estar en cualquiera de los dos. Parece que tiene menos opciones un grupo con equipos de Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Canarias.

FECHAS LIGUERAS Y SORTEOS

Todo apunta a que la Liga de 1ª RFEF empezará el fin de semana del 30 y 31 de agosto. Todas las jornadas serán en fin de semana, salvo que se sitúe una eliminatoria de Copa un sábado y domingo, lo que obligaría a poner una fecha liguera un miércoles. El campeonato acabaría el 24 de mayo y el play off de ascenso a 2ª División LFP se jugaría entre el 31 de mayo y el 21 de junio del 2026.

El 1 de julio se sortearán los calendarios de todas las categorías nacionales en la localidad abulense de San Juan de la Nava.

DOBLE INCÓGNITA

Dos de los equipos que han ascendido esta temporada a 1ª Federación juegan en campos de hierba artificial. Ambos llevan haciendo gestiones durante varias semanas para poder jugar en sus campos o para que al menos haya una moratoria para poder tomar una decisión. Son el Arenas Club y la UE Europa. En el caso del conjunto catalán el problema es doble. Su campo está metido entre altos edificios residenciales en el barrio barcelonés de Gràcia y en él juegan y entrenan todos los equipos de base de la entidad, además del primero. Y cambiar la superficie parece imposible por cuanto debajo hay un aparcamiento.