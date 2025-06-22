La Peña organiza otro campus de verano

La Peña organiza un campus de tres turnos en La Palomera del 30 de junio al 18 de julio de 9.30 a 14.00 horas, con camiseta, almuerzo, entrenador de porteros, entrada piscina, seguro de accidentes y madrugadores. Inscripciones a través de WhatsApp: 609 848 449. El precio para los jugadores de la Peña es de 90 euros por turno, mientras que para los que no pertenezcan a la Peña su coste es de 100 euros por turno. Por días sueltos, 25 euros por día. Descuentos de 10 euros por por hermanos y repetir turno.