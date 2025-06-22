Diario de León

La Peña organiza otro campus de verano

Ángel Fraguas
Ángel Fraguas
León

La Peña organiza un campus de tres turnos en La Palomera del 30 de junio al 18 de julio de 9.30 a 14.00 horas, con camiseta, almuerzo, entrenador de porteros, entrada piscina, seguro de accidentes y madrugadores. Inscripciones a través de WhatsApp: 609 848 449. El precio para los jugadores de la Peña es de 90 euros por turno, mientras que para los que no pertenezcan a la Peña su coste es de 100 euros por turno. Por días sueltos, 25 euros por día. Descuentos de 10 euros por por hermanos y repetir turno.

