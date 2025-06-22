Diego García ficha por el Real Valladolid
El jugador del Puente Castro Diego García Álvarez ficha por la cantera del Real Valladolid, tras desarrollar una gran temporada en las filas del equipo arlequinado, participando con el conjunto Infantil A de Primera Regional con el que sumó una cifra de 18 goles. Además también disputó partidos del campeonato de Liga con el Cadete B del Puente Castro. Antes militó durante varias temporadas en la Peña, club en el que se formó y también desarrolló un gran juego. Es el hijo de Jorge García, exjugador de la Cultural.