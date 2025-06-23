José Fernández: "Ya estamos en marcha con el objetivo de que el dolor se transforme en ilusión"

El presidente de la SD Ponferradina, José Fernández Nieto, se dirige a los socios del club berciano en un momento en el que hay que emprender un nuevo proyecto que lleve a la Deportiva a ese objetivo por el que suspira todo El Bierzo, a subir a Segunda División.

El mandatario de la entidad ponferradina afirma: "Queridos blanquiazules, en mi nombre y en el de todos los integrantes del consejo de administración de la SD Ponferradina, quiero agradecer el apoyo que habéis prestado al equipo a lo largo de la temporada que acaba de terminar. Ha sido un año intenso y cargado de emociones en el que hemos luchado hasta el final con el impulso que nos habéis dado en los buenos y en los malos momentos".

"Todo lo vivido juntos se resume en lo que ocurrió tras el partido final del playoff, cuando vuestro respaldo sirvió de consuelo para los jugadores y todos los integrantes del club frente al dolor de ver cómo el objetivo de la temporada se escapaba en un final amargo. Como presidente de la Deportiva, he tenido la satisfacción de compartir con vosotros alegrías inolvidables. Pero, para mí, tiene un valor especial ver el comportamiento de todos en una situación tan difícil como la del pasado sábado", expone Silvano.

"Quiero subrayar también el señorío mostrado por todos los blanquiazules en la derrota, asumiendo con deportividad la celebración del rival y demostrando una vez más por qué esta afición se ha ganado el cariño y el respeto generalizado en todos los ámbitos de nuestro fútbol", manifiesta.

"No podemos olvidar que esto es un deporte, que el esfuerzo colectivo no siempre garantiza el resultado y, por encima de todo, la vida continúa y el fútbol siempre ofrece una nueva oportunidad", advierte José Fernández.

"Por encima de los resultados inmediatos y de decepciones tan dolorosas como la que acabamos de sufrir, está el sentido de pertenencia. El vínculo con estos colores y con este sentimiento que pasa de padres a hijos y que hoy está más vivo que nunca, como podemos ver con tantos jóvenes blanquiazules que lucen con orgullo la camiseta de la Deportiva allá por donde van", expresa con orgullo.

"Partiendo de esa base, que es el mejor de los cimientos, estamos de nuevo en marcha. Iniciamos la preparación de la nueva temporada con toda la energía que recibimos de toda nuestra gente y con el objetivo de que el dolor de estos días se transforme pronto en ilusión y la alegría que os merecéis todos los blanquiazules", agradece, para a continuación José Fernández Nieto, presidente de la SD Ponferradina, concluir: "Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto en El Toralín".