Mencia Carracedo, del Ejido al Real Valladolid Femenino

Mencia Carracedo Martín es una futbolista alevín del CD Ejido con futuro en la cantera del Real Valladolid Femenino. Álvaro Coedo afirma sobre la promesa ejidense: «Si hay que destacar algo en ella es su compromiso, siente el fútbol como parte de su vida, y así se lo toma, con seriedad, y pasión. Ahora mismo es Alevín de primer año, esta fue su tercera temporada en el Ejido, y es capitana del equipo por merecimiento propio desde su año de Benjamin, donde lideró al equipo en una campaña maravillosa que les dejó al borde del ascenso. Juega como defensa, rápida, segura, concentrada, e insistente, sabe sacar el balón jugado y asume los riesgos que sea necesario asumir».

«El mejor resumen de ella es el respeto que se ha ganado de sus compañeros, en un vestuario lleno de chicos. Todos saben a quien seguir, y quien marca el camino. El brazalete no es sólo un adorno, es un atributo que marca su liderazgo, porque lidera desde el ejemplo, no grita, pero se la escucha», señala Coedo.

Es otro fruto más de la fábrica del CD Ejido y con las características que marcan la forma de jugar en el club de la barriada, el gusto por jugar el balón y los valores personales. Morante, Visa, Carlos Hugo, Crego, Antoñán... abrieron camino.