Bembibre corona a Israel Pereira como mejor deportista

La XXII Gala del Deporte de Bembibre se celebró en el Teatro Benevívere de Bembibre. Con un mantenedor de talla mundial como Álvaro Alonso Prada, golfista y caddy profesional, se premió a los mejores deportistas y equipos que fueron considerados por el jurado, quién hizo dos menciones especiales a José Luis Velasco y al ya fallecido, Honorino Guerra, promotor y maestro de Kárate.

La Gala valió para encumbrar como mejor deportista absoluto al Campeón del Mundial «B» de Dardos, Israel Pereira «Pita», y como mejor deportista de edad escolar a Alicia Mateos Vega en la modalidad de Ciclismo de Montaña y Carretera. Entre el resto de galardonados, se llevaron una estatuilla los monitores del Bembibre BTT, los coordinadores de fútbol base y entrenadores del Alevín «A» y del Juvenil Antonio Prieto y Roberto Prieto, al equipo de Ciclismo Technosylva Maglia Rower Bembibre, al equipo Alevín «A» del Atlético Bembibre, Club Ciclista Bembibre, el equipo Prebenjamín del Bembibre Hockey Club, Alfonso Javier Presa Iglesias del Club Pobladura «R», a la Peña de Montañismo Gistredo por su XXV aniversario, Paula Rincón de Ciclismo de montaña y carretera y Hugo Hortelao de Ciclismo de Montaña.