Hugo Callejo se cuelga la plata en el nacional

El boxeador leonés Hugo Callejo destacó en cada uno de sus combates en el Campeonato de España Élite de menos de 75 kilos, hasta plantarse en la mismísima final, que incluso mereció ganar, pero a la postre tuvo que conformarse con la medalla de plata por la decisión final de los jueces de la velada.

Hugo Callejo dio un excelente rendimiento sobre el cuadrilatero, siendo finalista en el campeonto de España que ya es muy meritorio, aunque se quedó ese sabor agridulce porque se podría cuestionar la decisión, pero es una experiencia maravillosa y algo grandioso para Hugo y para este deporte del boxeo.