Aspire da más poderío a la Cultural

La Cultural y Deportiva Leonesa SAD convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 21 de julio de 2025, a las 15.00 horas, y 24 horas después en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Una vez cumplimentado el informe de la presidencia, el primer punto en el orden del día será la ampliación de capital mediante compensación de créditos. El segundo punto en el orden del día es la modificación, en su caso, de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales. El tercer punto en el orden del día se refiere a la renuncia y nombramiento de Consejeros. El cuarto punto, el relativo a la delegación de facultades para elevar a público. Y finalmente, el quinto punto en el orden del día está dirigido a la redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

La intención de los propietarios mayoritarios —más del 99 por ciento de las acciones—, la Academia Aspire de Catar, es incrementar el capital social para, de este modo, superar el límite salarial previsto por La Liga, que redundaría en una ampliación del presupuesto para el regreso a Segunda División.

Esta medida de acuerdo a la ley ya ha sido adoptada por otras entidades tras su salto al fútbol profesional o para mejorar su masa salarial, con ejemplos como los del CD Castellón, Albacete Balompie, RC Deportivo o Huesca, como los más recientes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Sociedad, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación a la fecha de la Junta general.