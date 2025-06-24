Escobar es la decimotercera baja y el Bilbao Athletic rival de pretemporada

La Cultural anuncia que Antón Escobar (Nigrán, 1998) no continuará la próxima temporada en la disciplina culturalista. Es el decimotercer futbolista del equipo del ascenso a Segunda División que no sigue en las estructuras del club leonés para la próxima temporada 2025-2026. Son Amigo, Víctor Ruiz, Carlos Calderón, Txus Alba, Ian Martínez, Santi Samanes, Luis Chacón (regresó al Dépor tras su cesión), Álvaro Martínez, Diego Barri, Kevin Presa, Juan Artola, Lanchi y Antón Escobar, junto a otros que también serán cedidos y tendrán que irse.

Por otra parte, el Bilbao Athletic es el primer rival confirmado en la pretemporada de la Cultural, que se medirá al filial bilbaíno el 23 de julio en Villacaryo (Burgos). También hay otro encuentro de preparación previsto ante el Real Avilés, aunque de momento no está oficializado este choque por parte del club leonés.

A falta de confirmarse la fecha de inicio de la pretemporada, prevista para los primeros días del mes de julio, el conjunto leonés se enfrentará a un rival con el que se midió en el Grupo I de Primera Federación y que fue el único que les derrotó en los dos encuentros del campeonato de Liga, 1-3 en el Reino de León y 2-0 en Lezama.

De momento, tras confirmarse la última salida del delantero Antón Escobar, tan sólo se está pendiente de conocerse el futuro del centrocampista Sergi Maestre que parece más que probable que se mantendrá en la disciplina culturalista.