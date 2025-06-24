Cruce lleno de morbo para Messi, único en su especie

Publicado por Óscar Bellot Miami Creado: Actualizado:

Leo Messi afrontará un cruce lleno de morbo en octavos de final del Mundial de Clubes. Pese a adelantarse por 2-0 en el marcador, el Inter Miami no pudo evitar que Palmeiras empatase en la recta final del partido disputado en el Hard Rock Stadium y acabó segundo en el Grupo A, lo que le emparejará con el temible PSG de Luis Enrique. El vigente campeón de Europa, que doblegó por 0-2 al Seattle Sounders en el Lumen Field, se verá las caras con el rosarino, que salió de París por la puerta de atrás tras encabezar durante dos temporadas una delantera de relumbrón junto a Neymar y Kylian Mbappé pero sigue siendo único en su especie a sus 38 años recién cumplidos.

Messi ha disputado 33 fases de grupos a lo largo de su carrera contando clubes y selecciones y ha logrado salir airoso de todas ellas. El argentino superó 19 de 19 en la Liga de Campeones con Barça y PSG, rebasó las cinco que ha afrontado con Argentina en los Mundiales y también las siete de Copa América en las que ha participado con la Albiceleste, al igual que la de la Leagues Cup que abordó con el Inter Miami, a lo que se suma esta del Mundial de Clubes en la que el conjunto propiedad de David Beckham ha dado la sorpresa al dejar por el camino al Oporto.

El triunfo por 2-1 sobre los Dragones en la segunda jornada permitió que el equipo de Florida encarrilase una clasificación para octavos que terminó de abrochar en la medianoche del lunes al martes (hora española) con un empate frente al Palmeiras que, sin embargo, dejó cierto regusto amargo a las Garzas.

Los hombres de Javier Mascherano buscaban acabar la primera fase como primeros de grupo para evitar el previsible enfrentamiento con el poderoso PSG y tuvieron el objetivo al alcance de su mano, pero dos goles del Palmeiras en la recta final impidieron que la fiesta fuese completa para Inter Miami en la víspera del cumpleaños de Messi.

Luis Suárez se convirtió en el hombre del partido entregando primero el pase que finalizaría en el primer gol del Inter Miami, obra del argentino Tadeo Allende en el minuto 16, y rubricando después el 2-0 mediada la segunda parte. Sin embargo, el Palmeiras logró recortar distancias en el minuto 80 por mediación de Paulinho y acabó firmando las tablas con una diana de Mauricio en el minuto 88 que entregó el liderato de grupo al «Verdao». Los pupilos de Abel Ferreira esquivaron con ello al PSG y se medirán al Botafogo en una eliminatoria de neto color brasileño.

Muchas miradas el domingo al PSG-Inter Miami.