Primer renovable que se marcha

Uno de los seis jugadores a los que la SD Ponferradina ha ofrecido la renovación ya ha confirmado su marcha. Fue a través de las redes sociales, que es la manera en la que se hace esto hoy en día. Kevin Sibille no seguirá vistiendo de blanquiazul de cara a la próxima temporada.

«Todavía duele. Duele porque estuvimos tan cerca porque lo soñamos, lo luchamos, lo merecíamos y porque habíamos generado algo mágico dentro de este vestuario. No terminó como todos queríamos y quedarnos sin el premio final es un golpe muy duro. Pero también es parte del camino. Hoy, con la temporada ya cerrada, miro para atrás y no puedo más que emocionarme. Fue un año increíble, lleno de momentos únicos y amistades muy especiales que me llevo para siempre. Estoy agradecido por cada persona que formó parte del día a día durante todo el año; una gran familia que se permitió soñar hasta el último minuto. Gracias a todo El Bierzo por acompañarme en cada paso. Este club me dio muchísimo y siempre va a tener un lugar especial en mi corazón. Gracias por tanto, Deportiva». Éstas fueron las palabras de las despedida del argentino.

REGLAMENTACIÓN

La RFEF anunció que los cruces del play off de ascenso de la próxima temporada serán iguales que los de la actual. Así el 2º del grupo I se medirá al 5º del grupo II se semifinales y el ganador se verá en las caras en la final con el que gane la eliminatoria entre el 4º del grupo I y el 3º del II. Por el otro lado del cuadro será igual, pero con los grupos cambiados. Además, comunicó a la UE Europa y al Arenas Club que tienen de plazo hasta el 15 de enero para tener un campo de hierba natural.

Aunque el presidente del Antequera barajó la fecha del 31 de agosto para empezar la Liga, ésta podría arrancar una semana antes.

INICIO DE LA PRETEMPORADA

La SD Ponferradina volverá al trabajo el próximo 14 de julio. El viernes 11 ya comenzarán los reconocimientos médicos. En los próximos días se irán conociendo más detalles y posiblemente las primeras incorporaciones que tenga a su disposición el técnico que vaya a dirigir al equipo.

- Desde el club ya se consideraba complicada la renovación del central argentino, a pesar de la oferta