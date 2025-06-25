Negro gana en Calafat y Jony Boxes en Igüeña

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Después de un tercer y un segundo pueto en las dos primeras pruebas del Nacional de Rallycross, Carlos Fernández Negro (Jopecar) se impuso en la tercera cita, la de Calafat. Esto le permite acercarse al líder Sergio Bello. Se coloca a 9 puntos y en disposición de pelear en las tres pruebas que restan por el Campeonato de España, en el que debuta. Por otra parte, Jony Boxes ganó el Rallysprint de Igüeña. Aventajó en sólo 4 segundos a Félix Macías.